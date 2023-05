La "pause" sur les normes environnementales voulue par Emmanuel Macron suscite un tollé à gauche

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Les propos du président de la République, jeudi, au sujet d’une "pause réglementaire européenne" en matière de normes environnementales ont provoqué de vives réactions à gauche. D’autant que le Conseil d’État avait demandé au gouvernement, la veille, de nouvelles mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de la France.

Emmanuel Macron dans les pas de Nicolas Sarkozy ? Le président de la République a appelé, jeudi 11 mai, à une "pause réglementaire européenne" en matière de normes environnementales, rappelant le fameux "ça commence à bien faire" prononcé au sujet de l’environnement par son prédécesseur au Salon de l’agriculture en 2010.

"On est devant, en termes réglementaires, les Américains, les Chinois ou toute autre puissance au monde", a estimé le chef de l'État lors de la présentation de sa stratégie pour accélérer la réindustrialisation de la France.

"Maintenant, il faut qu'on exécute. Il ne faut pas qu'on fasse de nouveaux changements de règles, parce qu'on va perdre tous les acteurs", a-t-il encore plaidé. Sinon, le "risque" est "d'être les mieux-disant en termes de réglementation et les moins-disant en termes de financement".

Le ministre délégué chargé de l’Industrie, Roland Lescure, est allé encore plus loin, jeudi soir sur franceinfo, en précisant que la France souhaitait que cette pause environnementale dure cinq ans.

Des propos qui ont suscité la consternation de la gauche, qui pointe la contradiction avec le discours tenu par Emmanuel Macron le 16 avril 2022, dans l’entre-deux-tours de l’élection présidentielle. "La politique que je mènerai dans les cinq ans à venir sera écologique ou ne sera pas", avait-il alors affirmé.

"Le champion de la Terre est de retour"

"Les Français demandent une pause sur la mise en œuvre de la réforme des retraites... Macron leur propose une pause sur l'écologie", s'est ainsi insurgée la cheffe d'Europe Écologie-Les Verts, Marine Tondelier.

L'eurodéputé écologiste David Cormand a également ironisé sur Twitter : "Le champion de la Terre est de retour".

"Oui, c’est certain, on en fait trop contre le réchauffement climatique et la France est déjà championne du monde… alors l’écologie, ça suffit !", a tweeté le patron du Parti socialiste, Olivier Faure.

Face au tollé, l’Élysée a précisé dans la soirée qu'Emmanuel Macron n'avait demandé ni une suspension, ni un moratoire et encore moins une abrogation "des normes actuelles en cours de discussion".

"Le président ne parle pas de suspension mais d'exécuter les décisions déjà prises avant de faire de nouveaux changements", a-t-on précisé de même source. "Les décisions déjà prises constituent ce qu'il y a de plus ambitieux au monde à ce jour", a-t-on ajouté. "Il a affirmé qu'il fallait surtout que ces normes soient déjà appliquées de manière homogène en Europe."

Pour le Conseil d’État, le gouvernement n’en fait toujours pas assez

Un avis que ne partage toutefois pas le Conseil d’État, qui a de nouveau mis le gouvernement sous pression, mercredi 10 mai, pour qu'il fasse plus, et plus vite, en matière climatique, exigeant de nouvelles mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre d'ici un an, dans le cadre de l’affaire de la commune de Grande-Synthe.

En 2019, cette ville située dans le département du Nord avait saisi le Conseil d'État pour "inaction climatique", estimant que sa ville, située sur le littoral et voisine de Dunkerque, était menacée de submersion.

La plus haute juridiction administrative lui avait donné raison en juillet 2021, laissant neuf mois à la France pour "prendre toutes mesures utiles" afin d'infléchir "la courbe des émissions de gaz à effet de serre" pour être en conformité avec les objectifs de l'accord de Paris (-40 % d'ici à 2030 par rapport à 1990).

"Le Conseil d'État ordonne aujourd'hui au gouvernement de prendre de nouvelles mesures d'ici le 30 juin 2024, et de transmettre dès le 31 décembre un bilan d'étape détaillant ces mesures et leur efficacité", indique la haute juridiction administrative, suivant ainsi les conclusions du rapporteur public.

"Le Conseil d'État estime que, si des mesures supplémentaires ont bien été prises et traduisent la volonté du gouvernement d'exécuter la décision, il n'est toujours pas garanti de façon suffisamment crédible que la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre puisse être effectivement respectée", indique-t-il dans un communiqué.

