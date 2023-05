Pap Ndiaye lance une campagne de sensibilisation sur l'accueil des LGBT+ à l'école

En France, une campagne de sensibilisation a été lancée mercredi par le ministère de l'Éducation dans les collèges et les lycées afin de lutter contre le harcèlement scolaire homophobe. Ces propositions interviennent sur fond de hausse des agressions physiques contre les personnes LGBT+ dans le pays. Elles ont progressé de 28 % en 2022, selon SOS Homophobie.

Le ministre de l'Éducation s'attaque à la haine anti-LGBT+. Très attendu sur le sujet, notamment par les associations de défense des droits des personnes LGBT+, Pap Ndiaye, a lancé mercredi 17 mai une campagne de sensibilisation dans les collèges et lycées, arborant le message "Ici on peut être soi", à l'occasion de la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie.

Cette campagne, menée dans les collèges et les lycées de France, s'adresse "à la fois aux élèves LGBT+ et à tous ceux qui pourraient, pour quelque raison que ce soit, être empêchés de vivre pleinement leur identité", écrit le ministère dans un communiqué.

"L'enjeu est grave, les conséquences de l'homophobie et de la transphobie sont connues : insultes, harcèlement, mises à l'écart, échec scolaire, repli sur soi, et parfois comportements suicidaires", rappelle la rue de Grenelle.

Harcèlement scolaire homophobe

Début 2023, Pap Ndiaye avait annoncé vouloir franchir "une étape décisive dans la prise en compte des personnes LGBT+" en milieu scolaire, après le suicide du jeune Lucas, un collégien qui avait subi du harcèlement scolaire homophobe.

Les affiches de cette campagne "ont été conçues comme des outils de sensibilisation, mais aussi des supports pédagogiques pour aborder les questions relatives aux discriminations et aux stéréotypes fondés sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, inscrites notamment dans les programmes de l'enseignement moral et civique", indique le communiqué.

Tous les élèves, quelle que soit leur orientation sexuelle ou leur identité de genre, sont chez eux dans l’École de la République. Découvrez la nouvelle affiche distribuée à tous les collèges et tous les lycées pour lutter contre les LGBTphobies. #LuttonsContreLaHaine pic.twitter.com/A4uGcG9NTm — Pap Ndiaye (@PapNdiaye) May 17, 2023

Le ministère rappelle qu'"un ensemble de ressources est aussi disponible" sur ses pages internet 'Prévenir les LGBTphobies en milieu scolaire' et 'Comment agir contre les LGBTphobies ?'".

Hausse des agressions physiques contre les personnes LGBT+

Ces propositions du ministère de l'Éducation interviennent alors que l'association SOS Homophobie s'est alarmée la veille, dans son rapport annuel, de la hausse des agressions physiques homophobes, qui ont progressé de 28 % en France.

Grâce à sa ligne d'écoute et ses espaces numériques, SOS Homophobie a recueilli en 2022 quelque 1 500 signalements relatifs à des situations de haine homophobe ou transphobe, soit un niveau à peu près stable par rapport à l'année précédente.

L'association a appelé le gouvernement français à "agir beaucoup plus résolument" contre ce fléau. Parmi ses recommandations, elle a demandé au gouvernement de lancer une "campagne nationale de sensibilisation", de "renforcer les moyens d'enquête" et de mieux former les policiers et gendarmes, qui refusent encore "trop souvent" de prendre en compte les plaintes des victimes.

