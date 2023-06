Plusieurs enfants blessés dans une attaque au couteau à Annecy, un homme interpellé

Un individu a attaqué au couteau des enfants en bas âge jeudi, dans un parc à proximité du lac d'Annecy. Trois des victimes ont un pronostic vital engagé. L'homme a été interpellé par les policiers, a appris l'AFP auprès de la préfecture et de source proche du dossier.

Image d'archive des bords du lac d'Annecy et de l'esplanade du Pâquier, en septembre 2010

Un homme muni d'une arme blanche a semé la terreur jeudi 8 juin dans un parc sur les bords du lac d'Annecy, blessant cinq personnes dont quatre enfants en très bas âge avant d'être interpellé par la police.

L'agresseur interpellé par la police avait des papiers d'identité selon lesquels il était de nationalité syrienne, inconnu des fichiers de police et a un statut de réfugié. À ce stade, son identité n'est pas confirmée à 100%, a-t-on ajouté d'une autre source proche du dossier.

Le caractère terroriste ou non de l’attaque est en cours d’évaluation, selon une source proche du dossier. Trois des victimes, deux enfants et un adulte, ont un pronostic vital engagé, a-t-on ajouté de source proche du dossier.

L'homme, armé d'un couteau, s'est attaqué vers 9 h 45 à des enfants âgés d'environ trois ans qui étaient dans un parc près du lac d'Annecy. "Ca s'est passé à 9 h 45 ce matin, à l'arme blanche" aux abords du jardin de l'Europe, parc très fréquenté situé sur les bords du lac d'Annecy, a rapporté de son côté la préfecture, annonçant auparavant un bilan provisoire de huit blessés.

Une cellule de crise a été installée à la préfecture de Haute-Savoie, qui a aussi mis en place un dispositif d'information à destination du public, joignable au 04 50 33 61 33.

Minute de silence à l'Assemblée nationale

Aussitôt, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a posté un tweet : "Plusieurs personnes dont des enfants ont été blessées par un individu armé d'un couteau dans un square à Annecy. L'individu a été interpellé grâce à l'intervention très rapide des forces de l'ordre". La Première ministre Élisabeth Borne a annoncé se rendre sur place.

Emmanuel Macron a quant à lui dénoncé une attaque "d'une lâcheté absolue". "Des enfants et un adulte sont entre la vie et la mort. La nation est sous le choc. Nos pensées les accompagnent ainsi que leurs familles et les secours mobilisés", a déclaré le président de la République dans un message sur Twitter.

De leur côté, députés et membres du gouvernement ont observé une minute de silence à l'Assemblée nationale. La présidente de l'Assemblée Yaël Braun-Pivet a invité à cette minute de silence "pour eux, pour leurs familles", après cette "attaque gravissime".

