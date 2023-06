La drépanocytose, une maladie en passe de devenir un enjeu de santé publique en France

mieux dépister

La drépanocytose est une maladie génétique grave venue principalement d’Afrique dont le nombre de cas a augmenté de plus de 50 % en dix ans sur le territoire français en raison des mouvements de population. À l’occasion de la journée mondiale de cette pathologie, fixée le 19 juin, médecins et responsables associatifs appellent à multiplier les campagnes de sensibilisation et les dépistages pour réduire sa propagation.

Peu connue du grand public, la drépanocytose est pourtant la maladie génétique la plus fréquente dans le monde. À l’origine, la maladie touchait principalement le continent africain considéré comme l’un des foyers originels de la pathologie. Mais avec les mouvements migratoires, tous les pays sont aujourd’hui touchés par le fléau.

Avec un peu plus de 400 naissances de bébés infectés chaque année, la France n’échappe plus au phénomène. En dix ans, le nombre de cas a augmenté de plus de 50 % sur le territoire. Les régions françaises sont très inégalement concernées. La maladie est davantage présente dans les territoires où sont concentrées les populations originaires d’Afrique, d’Inde, des Antilles, du Brésil et d’Europe de l’Ouest. L’Île-de-France et les départements d’Outre-Mer sont les régions les plus affectées par la pathologie.

Des symptômes multiples et variés

La drépanocytose est une maladie chronique grave du sang. Elle touche l’hémoglobine, protéine présente à l’intérieur des globules rouges, qui sert au transport de l’oxygène des poumons vers tous les organes du corps. Elle provoque la déformation des globules rouges qui perdent leur forme arrondie et prennent la forme d’une faux, d’où le nom donné à la maladie. Cette déformation entraîne l’obstruction des petits vaisseaux sanguins et provoque une anémie. Certains facteurs comme le froid, le stress, la déshydratation ou un changement de température brutal entraînent également des douleurs aiguës. Enfin, elle favorise une sensibilité à certains microbes, comme le pneumocoque, qui peut être responsable d’infections très graves.

"À chaque fois que je vois ma fille de 19 ans plongée dans d’atroces souffrances au niveau de ses articulations, de son thorax ou de ses hanches, je ne peux m’empêcher de souffrir avec elle, raconte dans un soupir Pauline Mbaku, présidente et fondatrice de l’association française Espoir de vivre. Depuis qu’elle est née, nous allons aux urgences dès que sa température atteint les 38,5 °C de fièvre car la situation devient trop critique pour elle. Vivre avec un enfant atteint de drépanocytose, c’est passer beaucoup de temps dans les hôpitaux à le voir subir des traitements très lourds."

Multiplier les tests de dépistages à destination des couples

Les médecins disposent en effet de solutions pour tenter de traiter les symptômes de la maladie comme des antibiotiques, de la morphine ou des médicaments préventifs. Les transfusions sanguines peuvent également être réalisées de manière ponctuelle lors de la survenue de complications. Mais à ce jour, le seul traitement curatif reste la greffe de moelle osseuse. Cette intervention demeure cependant complexe à mettre en place, risquée et onéreuse. "Il y a pourtant des solutions plus simples et moins coûteuses pour le système de santé, s’emporte la bénévole d'origine congolaise. Il suffirait qu’il y ait davantage de communication et de prévention autour de cette maladie auprès des couples en âge d’avoir des enfants."

Schéma de transmission génétique de la drépanocytose © Site hôpital Robert Debrès de Paris

À ce jour, le seul moyen d’éviter à un couple d’avoir un enfant atteint de drépanocytose est de tester les deux parents afin de vérifier qu’ils ne sont pas porteurs sains de la maladie. "À partir de là, les partenaires peuvent prendre leurs responsabilités : soit ils décident que l’amour est plus fort que tout et prennent le risque d’avoir un enfant malade, soit ils décident de se séparer. Dans mon cas, j’aurais préféré faire le test de dépistage et rompre tout de suite. De toute façon, quand l’enfant malade est là, la grande majorité des couples éprouvés par la maladie dans leur vie finissent par se séparer."

"On parle beaucoup moins de cette maladie que du coronavirus"

La présidente d’Espoir de vivre milite depuis pour que des campagnes de sensibilisation de santé publique soient menées auprès des jeunes actifs. Elle souhaiterait également que les pasteurs encouragent davantage les futurs époux à réaliser des tests avant de s’unir. En résumé, elle voudrait "que l’on prenne cette maladie au sérieux", comme on l’a fait pour le Sida.

"On oublie cette maladie parce qu'elle n'est pas contagieuse, explique dans un article de la BBC Robert Hue, ancien parlementaire français et président de l'ONG Drep Afrique. Ce n'est pas une maladie comme… le Sida. Et pourtant, elle tue beaucoup. Il y a en Afrique 15 millions de drépanocytaires, avec une forme sévère de la maladie et une mortalité très importante. Environ 200 000 personnes meurent de la drépanocytose chaque année en Afrique, plus que n'en tue le coronavirus. Et on parle beaucoup moins de cette maladie que du coronavirus".

Outre le poids de la maladie, les sujets atteints qui vivent en Afrique subissent différentes formes de discrimination. "Les enfants qui en souffrent sont moqués parce qu’ils portent sur eux les stigmates de la maladie, notamment avec l’anémie, poursuit Pauline Mbaku. Et puis, on les montre du doigt car ils accusent des retards de croissance et de développement. D’ailleurs, en France aussi, le regard que certains portent sur la maladie fait mal."

Publicité préventive du centre d’information et de dépistage de la drépanocytose (CIDD). © Centre d’information et de dépistage de la drépanocytose (CIDD).

"Il ne s’agit pas que d’une maladie de Noir"

Pauline Mbaku compte bien profiter de la journée mondiale de la drépanocytose du 19 juin pour mieux faire connaître la maladie en réunissant à l’Assemblée nationale médecins, patients, responsables associatifs et élus politiques. L’objectif de cette journée est double : encourager les décideurs à donner des moyens supplémentaires à la recherche et alerter les pouvoirs publics sur la propagation de cette affection en développant les campagnes de communication. "Beaucoup trop de gens ne connaissent pas cette maladie. Il est urgent que chacun y soit sensibilisé car elle peut toucher tout le monde, il ne s’agit pas que d’une maladie de Noir".

Le combat de l’association n’est pas vain. Les militants de la cause ont récemment remporté une belle victoire : depuis janvier 2023, sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé, la France organise désormais un dépistage systématique des nouveaux-nés. Ils étaient jusque-là réservés aux familles les plus à risque de transmettre la maladie comme les personnes d'origine africaine, antillaise ou méditerranéenne. "Cette mesure était à la fois discriminante et montrait des failles dans le dispositif", estime la présidente de l’association qui a récemment reçu la légion d’honneur pour son combat contre la drépanocytose. Les recherches sur cette maladie permettent aux scientifiques d’affirmer qu’une prise en charge précoce de cette pathologie permet d'éviter de graves répercussions sur la santé. "Mieux on sera informé, plus on combattra la maladie", conclut la militante associative.

