Retraites : la motion de censure de la Nupes rejetée par l'Assemblée

La 17e motion de censure contre le gouvernement, déposée par la coalition de gauche Nupes dans le sillage du conflit sur la réforme des retraites, a été rejetée lundi à l'Assemblée nationale. Le texte n'a recueilli que 239 voix, alors qu'une majorité d'au moins 289 suffrages était requise pour faire tomber le gouvernement d'Élisabeth Borne.

Publicité Lire la suite

Sans surprise, l'Assemblée nationale a rejeté, lundi 12 juin, une 17e motion de censure. Élisabeth Borne a fait valoir le "courage" du gouvernement face aux "décibels" des oppositions et défendu son bilan alors que les rumeurs de remaniement s'amplifient.

Avec cette motion, la Nupes entendait contester l'absence de vote, jeudi 8 juin dans l'hémicycle, sur la proposition de loi émanant du groupe centriste Liot visant à abroger le texte sur la réforme des retraites qui prévoit le report de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans.

À lire aussi Du 47.1 à l’article 40 en passant par le 49.3, cinq mois d’entraves au Parlement

La Première ministre a largement sauvé son gouvernement : la motion de censure n'a été soutenue que par 239 députés, loin de la majorité absolue des 289 voix, faute du soutien des députés Les Républicains (LR).

"Le vrai courage politique, c'est de sortir du confort de la posture" et "de construire des majorités, même avec ceux qui ne pensent pas exactement comme nous", a-t-elle plaidé, en ce jour anniversaire du premier tour des élections législatives il y a un an.

"Certains, ici, semblent convaincus que le courage politique, c'est une opposition vocale, caricaturale, totale. Moi, je ne confonds pas le courage et les décibels", martèle @Elisabeth_Borne.#MotionDeCensure #DirectAN pic.twitter.com/NGan8eUMSQ — LCP (@LCP) June 12, 2023

Et de lancer, reprenant les mots de l'ancien chef du gouvernement Bernard Cazeneuve au sujet de la Nupes : "Moi, je ne confonds pas le courage et les décibels". Élisabeth Borne a aussi fustigé les "incohérences", "contradictions" et la "démagogie" des oppositions.

"Sommes-nous encore en démocratie en macronie ?"

Avec cette motion de censure, "on verra s'il y a une majorité alternative au Parlement", avait souligné dimanche la locataire de Matignon, en évacuant par avance l'hypothèse.

À la tribune, la socialiste Valérie Rabault a porté lundi la motion en se plaçant sur un autre terrain. "Ce qui se joue aujourd'hui (...), c'est la possibilité de mettre un terme au discrédit que le gouvernement jette sur l'Assemblée nationale", a-t-elle jugé, critiquant dans une ambiance houleuse une "duplicité" et des "pressions" du gouvernement d'Élisabeth Borne lors de la crise des retraites.

"Censurer le Gouvernement est un acte grave et je le mesure pleinement. Mais laisser perdurer le discrédit sur notre Assemblée par le Gouvernement marquerait un renoncement de notre part plus grave encore", déclare @Valerie_Rabault.#MotionDeCensure #DirectAN pic.twitter.com/cpcj7MXjmP — LCP (@LCP) June 12, 2023

"Sommes-nous encore en démocratie en macronie ?", a renchéri la patronne des députés insoumis Mathilde Panot.

"Votre responsabilité désormais serait de démissionner", a lancé à Élisabeth Borne le président du groupe indépendant Liot Bertrand Pancher

À lire aussi Retraites : "Ces manœuvres alimentent le discours sur le déni de démocratie"

Dans le camp présidentiel, Jean-Louis Bourlanges (MoDem) a, lui, épinglé un "énième remake de la condamnation du gouvernement".

Vers un possible remaniement

La cheffe du gouvernement espère à l'inverse avoir consolidé sa position à Matignon depuis son recours à l'arme constitutionnelle du 49.3 en mars pour faire adopter la réforme et après avoir évité de justesse, à 9 voix près, une motion de censure déposée dans la foulée.

"Nous avançons avec transparence, cohérence", a-t-elle souligné, entourée de nombreux ministres venus au Palais Bourbon.

À lire aussi Charles de Courson, le député qui fait trembler le gouvernement d'Élisabeth Borne

Élisabeth Borne n'a cependant pas démenti dimanche qu'il puisse y avoir un changement d'équipe gouvernementale. "Ces questions s'évoquent avec le président de la République", a-t-elle dit.

Un cadre du parti présidentiel Renaissance évoquait lundi la possibilité d'un remaniement dans les quinze jours, alimentant la machine à rumeurs. Ça en prend le chemin", a-t-il dit à l'AFP. Soit avant la date butoir du 14 juillet posée à Élisabeth Borne par Emmanuel Macron pour dérouler une feuille de route destinée à relancer l'action de l'exécutif.

Avec AFP et Reuters

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne