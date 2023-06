France : Les Républicains lancent leurs États généraux avec l’espoir de rebondir d’ici 2027

Les Républicains ont lancé samedi leurs États généraux à Paris, entre critique de l'immigration "source de chaos" et attaque du "Wokistan". Objectif : refonder une "droite forte", selon le président Éric Ciotti, alors que son parti est tombé à moins de 5 % à la dernière présidentielle.

Publicité Lire la suite

Contraints à se refonder pour ne pas disparaître, Les Républicains (LR) ont lancé samedi 17 juin à Paris leurs États généraux sur une ligne très ferme, appelant à l'avènement d'une "droite forte, courageuse, conquérante" pour rebondir d'ici 2027.

Environ 1 600 personnes, selon les organisateurs, étaient réunies au Cirque d'hiver pour ce "moment de vérité et de lucidité", selon les termes du président du parti LR Éric Ciotti, qui lançait là le début de plusieurs mois de travail thématique.

Prise de distance avec la macronie

La tâche sera rude pour le parti historique de droite, tombé à moins de 5 % à la dernière présidentielle, et qui regarde avec inquiétude l'échéance des européennes en juin.

Il faut accepter de se "refonder" pour retrouver "la voix d’une droite d’ordre et de liberté, de progrès et d’identité", affirme Éric Ciotti qui fait la "promesse solennelle" : "au bout de ce chemin, il y a la victoire".

Pour ce grand raout, presque tout l'état-major des Républicains est présent, à l'exception remarquée de Laurent Wauquiez qui fait pourtant figure de candidat possible à la présidentielle de 2027.

Alors que les rumeurs de remaniement bruissent, les orateurs prennent bien soin de marquer leurs distances avec la macronie.

>> À lire aussi : Retraites : Les Républicains, nouvelle aile gauche de la macronie ?

"La droite est là, debout, indépendante, supplétive de personne, forte, elle veut gagner", assure Éric Ciotti.

Le président du Sénat Gérard Larcher, dont le nom a parfois été évoqué pour Matignon, vilipende Emmanuel Macron qui "en tentant de désagréger les fondements de notre système politique" a "nourri les extrêmes".

"Ne craignons pas de dire certaines vérités si elles dérangent, ne plions pas devant ces élites qui pensent toujours avoir raison", ajoute-t-il, en incriminant "une certaine bien-pensance qui nous a conduits à l'échec".

Critique de l’immigration et du "wokisme"

Pour cette remise en selle, Les Républicains ont soigné le décor : tables rondes d'experts, sketch de l'humoriste Sandrine Sarroche, discours d'Éric Ciotti retransmis sur CNews, "conversation" sur le "wokisme" entre les chroniqueurs conservateurs Éric Naulleau et Mathieu Bock-Côté...

Car le ton est clairement à droite pour cette journée, entre critique de l'immigration "source de chaos" et attaque du "Wokistan".

"L'extrême gauche, voilà l'ennemi", lance sous les applaudissements Éric Ciotti. Loin des "diktats de l'islamisme", il estime que "l'État doit de nouveau se faire respecter (...) Nous, nous voulons dire que nous aimons la police et que nous l'applaudissons".

Avec ces thématiques, Les Républicains se veulent à l'unisson d'une opinion qu'ils voient de plus en plus à droite. Un sondage Harris interactive, dévoilé pendant les États généraux, souligne que les sympathisants de droite jugent prioritaire d'agir sur "l'insécurité" et "le pouvoir d'achat" dans les prochains mois.

Et LR reste le parti qui jouit de la meilleure opinion parmi les sympathisants de droite, selon ce sondage, ce qui fait dire à la politologue Chloé Morin que "les Républicains ne sont pas une marque morte".

Pour comprendre le désamour de l'électorat, Les Républicains ont donc invité des adhérents déçus à s'exprimer. "Sur certains sujets vous êtes un peu inaudibles", affirme Claudine Le Barbier, 67 ans, qui déplore "un embrigadement de nos jeunes" à l'école.

Dans les gradins du Cirque d'Hiver, Elisa Rayon, étudiante de 22 ans, explique qu'elle a quitté LR "après les rapprochements avec Renaissance". Elle est venue aux États généraux "par curiosité", plutôt satisfaite de voir qu’"Éric Ciotti est plus ferme sur l’immigration, l’éducation..." Faut-il aller jusqu'à une union des droites ? "Il faut y réfléchir", estime-t-elle.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne