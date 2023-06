Mort de Nahel

🔴 En direct : troisième nuit de violences, Macron va présider une nouvelle cellule de crise

Des pillages, échauffourées et dégradations de bâtiments publics ont à nouveau eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi dans de nombreuses villes de région parisienne et de province après la mort, mardi à Nanterre, de Nahel, un mineur de 17 ans tué par un policier, depuis mis en examen et écroué pour homicide volontaire. Plus de 400 personnes ont été interpellées. Emmanuel Macron va présider une nouvelle cellule de crise vendredi à la mi-journée. Suivez notre direct.

Scène de violence à Nanterre le 30 juin 2023, trois jours après la mort de Nahel, 17 ans, tué par un policier lors d'un contrôle routier. © Gonzalo Fuentes, Reuters

7 h 50 : 667 interpellations en France dans la nuit de jeudi à vendredi Gérald Darmanin a annoncé que 667 personnes avaient été interpellées dans la nuit de jeudi à vendredi en France après une nouvelle nuit de violences, marquée par des saccages, pillages et dégradations de biens publics, en réaction à la mort mardi à Nanterre de Nahel, tué par un policier. "Cette nuit, nos policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers ont encore fait face, avec courage, à une rare violence. Conformément à mes instructions de fermeté, ils ont procédé à 667 interpellations", a tweeté le ministre de l'Intérieur.  Cette nuit, nos policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers ont encore fait face, avec courage, à une rare violence.



Conformément à mes instructions de fermeté, ils ont procédé à 667 interpellations. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) June 30, 2023  7 h 16 : Emmanuel Macron va présider une nouvelle cellule de crise à 13 h Emmanuel Macron va présider une nouvelle cellule interministérielle de crise vendredi à 13 h à Paris, pour la deuxième fois en deux jours, après une troisième nuit de violences en France dans le sillage de la mort d'un adolescent tué par un policier, a annoncé l'Élysée. Le chef de l'État, qui se trouve à Bruxelles depuis jeudi pour un sommet européen, pourrait pour cela devoir écourter sa présence et rentrer avant la fin, si les discussions avec ses homologues ne sont pas terminées. Il doit tenir une conférence de presse avant de quitter le Conseil de l'Union européenne. Jeudi matin, le président avait déjà convoqué une première réunion de crise avec les ministres et directeurs d'administration concernés, dans le centre ad hoc situé au ministère de l'Intérieur, avant de partir pour Bruxelles. Il avait dénoncé des violences "injustifiables". 7 h : le point sur la troisième nuit de violences Paris et sa banlieue ont été en proie la nuit dernière à de nouvelles violences après la mort mardi à Nanterre de Nahel, tué par un policier. Saisi par une vidéo amateur, le tir à bout portant du fonctionnaire sur l'adolescent lors d'un contrôle routier continue à embraser de nombreux quartiers populaires du pays. Pour endiguer une "généralisation" des violences urbaines, les autorités ont mobilisé 40 000 policiers et gendarmes, ainsi que des unités d'intervention d'élite comme le Raid (police) et ses véhicules noirs blindés ou le Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN), déployés dans plusieurs villes. Des couvre-feux nocturnes ont été décrétés à Clamart et Meudon (Hauts-de-Seine), Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis) et Compiègne (Oise). Et dans le Nord, la préfecture a interdit tout rassemblement par endroit et mobilisé un hélicoptère et des drones. Malgré ce déploiement massif, des violences et des dégradations ont été signalées jeudi soir dans de multiples villes. Vers 3 h, au moins 421 personnes avaient été interpellées au niveau national, selon l'entourage de Gérald Darmanin, dont "l'essentiel" est âgé entre 14 et 18 ans. "Il n'y a pas d'affrontement très violent en contact direct avec les forces de l'ordre, mais il y a un certain nombre de magasins vandalisés, de commerces pillés voire incendiés", a détaillé un haut gradé de la Police nationale. Cela a été le cas dans le cœur de Paris, aux Halles et dans la rue de Rivoli qui mène au Louvre, mais aussi en banlieue parisienne, dans l'agglomération de Rouen, à Nantes et à Brest, où le sous-préfet Jean-Philippe Setbon a décrit à l'AFP "beaucoup d'affrontements entre policiers et petits groupes très mobiles". 3 boutiques pillées à Châtelet, dont le magasin Nike des Halles après une nouvelle nuit d'émeutes @RTLFrance pic.twitter.com/NHVlTqJdIe — Gautier Delhon-Bugard (@Gautier_DB) June 30, 2023 Comme la veille, les forces de l'ordre ont également été visées, des poubelles, des voitures et des bus brûlés, notamment à Villeurbanne (Rhône), ont constaté des journalistes de l'AFP, ou à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). À nouveau, des bâtiments publics ont également été pris pour cibles par des groupes souvent encagoulés ou dissimulés sous des capuches, comme à la mairie du quartier prioritaire de l'Argon à Orléans. "Le bureau de police situé au pôle Laherrère à Pau" a par exemple été visé par un cocktail Molotov, selon la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. 🔴 #Emeutes dans l'agglomération de #Lyon après la mort de #Nahel #Nanterre : le commissariat de #police de la place Djebraïl Bahadourian à #Lyon 3, en centre-ville, pris pour cible par de nombreux mortiers d'artifice ce jeudi soir selon plusieurs témoins @lyonmag pic.twitter.com/CyoXrFzya0 — Lyon Mag (@lyonmag) June 30, 2023 En Seine-Saint-Denis, "quasiment toutes les communes" ont été touchées, souvent des actions éclairs, de nombreux bâtiments publics pris pour cible comme la mairie de Clichy-sous-Bois et des commerces pillés, selon une source policière. "La protection des bâtiments publics a été la priorité", a concédé une source locale. À Nanterre, préfecture des Hauts-de-Seine devenue épicentre des violences, des fusées d'artifice et des grenades ont éclaté dans le quartier populaire de Pablo Picasso où vivait l'adolescent tué, selon une journaliste de l'AFP. Avec AFP et Reuters