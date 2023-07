🔴 En direct : les violences urbaines en recul lors de la cinquième nuit d'émeutes

HEURE PAR HEURE

Au cours de la cinquième nuit d'émeutes, plus calme que les précédentes, 486 personnes ont été interpellées en France, selon un bilan provisoire du ministère de l'Intérieur. Suivez heure par heure l'évolution de la situation.

5 h 52 : les touristes mis en garde

Plusieurs pays européens, dont la Grande-Bretagne, ont mis à jour leurs conseils aux voyageurs en leur recommandant de ne pas se rendre dans les zones concernées par les violences.

Le consulat de Chine à Marseille a aussi invité les citoyens chinois à "être vigilants et à faire preuve de prudence" après que les médias d'État ont rapporté qu'un bus transportant des touristes chinois, à Marseille, avait été la cible de jets de pierres jeudi.

L'essentiel du 1er juillet

La vague des violences déclenchée dans de nombreuses villes de France par la mort du jeune Nahel a marqué le pas dans la nuit de samedi à dimanche, quelques heures après l'enterrement du jeune homme à l'abri des caméras.

À 3 h 30 du matin, le ministère de l'Intérieur n'avait pas recensé d'incidents majeurs et faisait état de 486 interpellations dans tout le pays, notamment pour port d'objets susceptibles de servir d'armes ou de projectiles.

"Nuit plus calme grâce à l'action résolue des forces de l'ordre", s'est réjoui Gérald Darmanin en publiant ces chiffres sur son compte Twitter.

Nuit plus calme grâce à l’action résolue des forces de l’ordre qui ont notamment réalisé 427 interpellations depuis le début de soirée. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 2, 2023

Pour la deuxième nuit consécutive, le ministre avait reconduit un dispositif de 45 000 policiers et gendarmes, dont 7 000 à Paris et en proche banlieue, et des renforts conséquents à Marseille et Lyon, les principales agglomérations touchées la veille par les heurts, destructions ou pillages. Peu d'incidents ont été signalés dans ces deux villes.

