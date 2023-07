HEURE PAR HEURE

🔴 En direct : rassemblements prévus devant les mairies après l'attaque du domicile d'un édile

Les maires de France ont appelé population et élus à se rassembler lundi à midi devant toutes les mairies de France après la violente attaque contre le domicile du maire de L'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) qui a suscité une vague d'indignation à travers le pays. Emmanuel Macron doit quant à lui recevoir les présidents de l'Assemblée et du Sénat, puis mardi les maires de plus de 220 communes ciblées par les violences provoquées par la mort de Nahel à Nanterre. Suivez en direct les derniers événements.

La mairie de L'Haÿ-les-Roses protégée par des barrières et des fils barbelés, le dimanche 2 juillet 2023. © Geoffroy Van der Hasselt, AFP

6 h : la population appelée à se rassembler devant les mairies Les maires de France ont appelé population et élus à se rassembler lundi à midi devant toutes les mairies invoquant "une mobilisation civique" après la violente attaque contre le domicile du maire de L'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) qui a suscité une vague d'indignation à travers le pays. Toutes les mairies de France feront sonner leurs sirènes à 12 heures à l'occasion de ces rassemblements, a annoncé dimanche le président de l'Association des maires de France (AMF), David Lisnard. Dans un communiqué appelant dimanche à "une mobilisation civique des citoyens pour un retour à l'ordre républicain", l'AMF souligne que "depuis mardi dernier, [les] communes sont partout en France le théâtre de troubles graves, qui ciblent avec une extrême violence les symboles républicains que sont les hôtels de ville, les écoles, les bibliothèques, les polices municipales". Le choc causé par la violente attaque à la voiture-bélier contre le domicile de Vincent Jeanbrun, maire LR de L'Haÿ-les-Roses a provoqué une vive émotion dans le pays, où un retour au calme s'est toutefois esquissé dans la nuit de dimanche à lundi après cinq nuits d'émeutes consécutives à la mort de Nahel, 17 ans, tué par un policier. 5 h : Emmanuel Macron reçoit les présidents des deux assemblées Le président Macron doit recevoir les présidents de l'Assemblée et du Sénat lundi, puis mardi les maires de plus de 220 communes ciblées par les violences. Il a aussi demandé à Élisabeth Borne de rencontrer les présidents des groupes parlementaires lundi. Le chef de l'État souhaite, en outre, "débuter un travail minutieux et de plus long terme pour comprendre en profondeur les raisons qui ont conduit à ces événements", selon l'Élysée. 3 h 09 : 78 interpellations enregistrées en France À 1 h 30, les forces de l'ordre avaient procédé à 78 interpellations sur le territoire national, selon le ministère de l'Intérieur, et aucun incident majeur n'était signalé. À Paris et dans sa proche banlieue, 20 personnes avaient été interpellées à 1 heure, d'après la préfecture de police. En cinq nuits de violences urbaines jusqu'à dimanche matin, la place Beauvau a comptabilisé quelque 5 000 véhicules incendiés, 10 000 feux de poubelles, près de 1 000 bâtiments brûlés ou dégradés, 250 attaques de commissariats ou de gendarmeries. L'essentiel du 2 juillet Six jours après la mort de Nahel, tué par un policier à Nanterre, un retour au calme s'est esquissé dans la nuit de dimanche à lundi après plusieurs soirées d'émeutes. Selon le ministère de l'Intérieur, qui avait reconduit un important dispositif de sécurité, 78 personnes ont été interpellées. Le domicile du maire de L'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) a été attaqué à la voiture-bélier dans la nuit de samedi à dimanche, alors que la famille de l'élu était présente. Le procureur de la République de Créteil a annoncé l'ouverture d'une enquête pour "tentative d'assassinat". Avec AFP et Reuters