Orages en France : dégâts matériels mais pas de blessés, 12 départements toujours en alerte orange

Météo-France avait activé une alerte rouge aux orages, pour la première fois depuis 2022. Celle-ci a été levée en début de soirée mardi, et les dégâts sont finalement moins graves qu'attendu, mais 12 départements restent en alerte orange, mercredi.

Des arbres tombés et des foyers privés d'électricité, mais pas de blessés. Météo-France a finalement levé mardi soir la vigilance rouge, une mesure rare qu'elle avait déclenché sur cinq départements de l'est de la France en raison d'un violent épisode orageux.

Dans son bulletin diffusé à 22 heures, l'agence météorologique a levé la vigilance rouge annoncée quelques heures plus tôt pour la Haute-Saône, le Doubs, le Jura, le Territoire de Belfort et le Haut-Rhin en raison d'une "situation extrêmement orageuse d'été qui nécessite une vigilance toute particulière vu le risque de phénomène très violent". Une décision rare que Météo-France n'avait prise qu'une seule fois en 2022.

Désormais, et pour toute la journée de mercredi, Météo France a placé 12 départements, là encore en vigilance orange pour les orages, neuf pour la canicule.

L'épisode annoncé par l'agence a bien frappé la façade est du pays où de puissantes rafales de vent conjuguées à de gros grêlons ont causé plusieurs dégâts matériels. En début de soirée, des trombes d'eau se sont ainsi abattues à Dijon, accompagnées de fortes bourrasques. Le faux plafond d'une supérette, où le vent s'était engouffré, s'est effondré sans faire aucun blessé, selon les pompiers.

Camps de scouts évacués

Dans le Haut-Rhin, où les pompiers ont effectué environ 210 interventions (chutes de branches ou d'objets sur les chaussées...), 6 000 foyers étaient privés d'électricité vers 22 h 30, selon la préfecture.

Dans le Territoire de Belfort, 1 200 abonnés étaient également privés de courant vers 22 heures (contre environ 4 000 vers 20 h), selon Enedis. Dans ce département, les rafales de vent ont atteint "109 km/h, et plus de 500 impacts de foudre ont été relevés", selon la préfecture. Celle-ci note dans un communiqué que "l'événement a été fort heureusement moins intense que les prévisions météorologiques pouvaient le laisser craindre".

Dans le Doubs, où "quelques arbres en travers" des routes ont nécessité la mise en place de déviations, c'est "environ 2 500 usagers d'Enedis" qui "sont privés d'électricité sur le secteur de Montbéliard", selon la préfecture. Dans le Jura, 25 camps de scouts et 650 personnes ont été mis à l'abri, selon la préfecture qui indique qu'une rupture de ligne à haute tension a temporairement privé 6 500 personnes d'électricité.

Vagues de chaleur

Les températures maximales, en baisse mardi en Provence-Alpes-Côte d'Azur (34 à 36 degrés), continuaient de grimper en Alsace et de l'est de la Bourgogne à Rhône-Alpes et PACA ainsi que sur l'est de Midi-Pyrénées et le Roussillon. La barre des 40 degrés a même été franchie, pour la première fois de l'année en France hors Corse, avec 40,2°C à Sallanches (Haute-Savoie).

Mercredi, le mercure devrait baisser et seul le Sud-Est conservera des valeurs entre 30 et 35 degrés. Les vagues de chaleur, qui auraient entraîné à l'été 2022 plus de 60 000 décès en Europe selon une étude publiée lundi, se multiplient sur ce continent, conséquence directe du réchauffement climatique.

Les émissions de gaz à effet de serre accroissent la puissance, la durée et le rythme de répétition des vagues de chaleur, tout particulièrement en Europe, "région du monde qui se réchauffe le plus rapidement", selon l'Organisation météorologique mondiale (OMM).

