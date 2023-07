Comment lutter contre les îlots de chaleur en ville ?

En 2050, le climat de Lyon ressemblera à celui de Madrid, prédisent les experts. Pour éviter les grosses chaleurs dans les rues en période de canicule, la métropole lyonnaise met en place des solutions pour lutter contre les îlots de chaleur urbains.

Les canicules se font de plus en plus fréquentes et ne sont pas sans conséquences. Les vagues de chaleur historiques de l'été 2022 sont à l'origine de plus de 60 000 décès en Europe, d’après une récente étude parue dans la revue Nature Medicine.

En France, la métropole lyonnaise est en première ligne. "Dans le meilleur des cas, Lyon connaîtra d'ici la fin du siècle le climat de Madrid. Et si rien n'est fait, ce sera plutôt le climat d'Alger et la canicule de 2003 semblera alors un été frais", estime Alain Brisson, responsable études et climatologie du service météorologique dans le Centre-Est.

La rue Garibaldi : de l'îlot de chaleur à l'îlot de fraîcheur

Le Grand Lyon sert de laboratoire face aux îlots de chaleur urbains, avec une réussite : la rue Garibaldi. Cette ancienne autoroute urbaine, qui a été remodelée pour résorber la circulation, est aussi devenue un îlot de fraîcheur en plein été grâce à une combinaison de plusieurs facteurs : un sol désormais plus clair et poreux, de grands arbres pour apporter de l’ombre et une végétation à taille humaine qui créent de l’humidité.

“On a planté une grande diversité d'espèces. C'est ce qui permet aussi de mieux s'adapter en cas d'aléas météo ou de changements climatiques plus profonds”, explique Luce Ponsar, Responsable du service écologie de la Métropole. Au total, 300 000 arbres devraient être plantés entre 2020 et 2026, comme l'a annoncé Bruno Bernard, le président écologiste du Grand Lyon.

"C’est la bonne recette", d’après Lucille Alonso, docteure en géographie et experte en management des risques climatiques. “Il faut d’abord apporter de l'ombre, ensuite on vient rajouter des solutions supplémentaires avec un apport d'humidité”, explique-t-elle. Ces conditions ne sont pas encore réunies partout dans Lyon. Des endroits très fréquentés, comme les quais du Rhône ou la place Bellecour, restent des points chauds dans la ville.

