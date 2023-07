Mise au point de la direction de France 24 à la suite d'un article injurieux de l'agence de presse officielle algérienne

Publicité Lire la suite

Un article d'une extrême violence de l'agence officielle de presse algérienne, APS, met gravement en cause France 24 dans son traitement des incendies qui frappent tout le bassin méditerranéen. À ce titre, cette agence prétend qu'un traitement défavorable et "diabolique" aurait été réservé à l'Algérie.

Il y a des incendies dans tout le bassin méditerranéen, que France 24 couvre sans exclusive et tout particulièrement grâce à ses correspondants, en Grèce et en Sicile ces derniers jours. Les incendies en Algérie ne sont aucunement couverts plus spécifiquement.

France 24, comme d'autres médias, rend compte factuellement de ces évènements.

En tirer des conclusions politiques infondées relève d'analyses totalement déraisonnables et contraires à tout bon sens.

Les propos de l'agence algérienne diffamatoires et disproportionnés, l'emploi d'adjectifs insultants et injurieux sont ridicules, s'agissant de rendre compte de catastrophes naturelles, aussi dramatiques et douloureuses soient-elles.

Toute la compassion de la chaîne va aux victimes quelles qu'elles soient. L'outrance disqualifie les auteurs de ce texte.

France 24 continuera, pour sa part, à rendre compte de l'actualité du monde avec professionnalisme.

La Direction de France 24.

