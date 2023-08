Naufrage meurtrier dans la Manche : quatre mises en examen, notamment pour homicides involontaires

Deux Irakiens et deux Soudanais ont été mis en examen et placés en détention provisoire mercredi par la justice française, après le naufrage de samedi dans la Manche qui a provoqué la mort de six Afghans tentant de rejoindre l'Angleterre. Ces quatre personnes sont notamment soupçonnées d'homicides et blessures involontaires.

Des migrants sauvés dans la Manche alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Angleterre rejoignent le port de Dover, le 12 août 2023. © Stuart Brock, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre

Quatre personnes ont été mises en examen mercredi 16 août après le naufrage meurtrier survenu samedi dans la Manche d'une embarcation de migrants tentant de rallier l'Angleterre, au cours duquel six Afghans ont péri, a indiqué une source judiciaire, confirmant une information du Monde. Ces personnes, soupçonnées notamment d'homicides et blessures involontaires et de mise en danger par violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité, avaient été placées en garde à vue le jour du drame. Il s'agit de deux personnes de nationalité irakienne nées en 1980, "soupçonnées de faire partie de la filière d'immigration clandestine ayant organisé le transport de migrants", a précisé le parquet de Paris. Les deux autres personnes incriminées sont de nationalité soudanaise, nées en 1994 et 2006 et "soupçonnées d'avoir participé activement au transport des passagers dans des conditions dangereuses en contrepartie d'un tarif privilégié sur leur propre passage", a ajouté le ministère public. Détention provisoire Outre les homicides et blessures involontaires, les quatre ont aussi été mis en examen pour aide au séjour irrégulier en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de commettre ce délit. Le parquet a requis leur placement en détention provisoire. Les investigations, menées sous la direction de la Junalco (Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée), ont "à ce stade permis d'établir que l'embarcation de fortune avait subi une avarie moteur", a expliqué le parquet de Paris. Le canot s'est ainsi "déchiré en mer, alors que les passagers ne disposaient pour la plupart pas de gilets de sauvetage", a ajouté le ministère public. "Un bateau de commerce a alerté les secours, qui ont été immédiatement déclenchés", a souligné le parquet. Plusieurs navires, "avertis", se sont ensuite rendus sur zone : "38 personnes ont été recueillies par les secours français, 23 du côté britannique". Avec AFP