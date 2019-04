Ici l'Europe

Débat des têtes de liste aux européennes : quelles perspectives économiques ?

France 24

À l'approche des élections européennes, nous vous proposons un best of de notre débat avec cinq des têtes de liste françaises. Un débat en trois parties sur les enjeux de ces élections et leurs propositions pour l'avenir. Cette première partie est consacrée aux questions économiques : l'UE est elle bénéfique pour la croissance et pour le pouvoir d'achat des citoyens ?

PUBLICITÉ Un débat presenté par Caroline de Camaret (France 24) et Fréderic Rivière (RFI) Production : Mathilde Bénezet.