Ici l'Europe

Emma Bonino : "Je me bats pour une victoire des forces anti-souverainistes"

À trois semaines des élections européennes, Emma Bonino, tête de liste européenne pour le groupe des Libéraux et Démocrates, ancienne Commissaire européenne et ancienne ministre des Affaires étrangères italienne, est notre invitée. Elle s'insurge contre l’Europe des populistes et prône une Union plus forte pour peser dans les domaines économique, social et sur les questions environnementales. Elle dénonce aussi la politique du gouvernement italien qui instrumentalise la question migratoire.