Hockey: la Ligue des champions 2020/2021 annulée en raison du Covid

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

L'édition 2020/2021 de la Ligue des champions de hockey sur glace (CHL) a été annulée en raison des incertitudes liées à l'épidémie de nouveau coronavirus, ont annoncé les organisateurs de la compétition dans un communiqué.

"En tenant compte de la situation, le Board de la CHL est arrivée à la difficile conclusion que disputer la saison 2020/2021 n'était pas possible ni pour les organisateurs ni pour les clubs participants, aussi bien d'un point de vue opérationnel qu'économique", a indiqué le président de la CHL, Peter Zahner lors d'une conférence de presse vidéo.

"La santé et la sécurité de toutes les équipes est notre priorité numéro un, et en raison des développements actuels de la situation sanitaire, nous ne sommes malheureusement pas en mesure de garantir que chacun pourra retourner chez soi en bonne santé et sans avoir à subir de mesures de quarantaine, quels que soient les protocoles de protection que nous pourrions mettre en place", a-t-il ajouté.

La Ligue des champions de hockey devait réunir les 32 équipes européennes de 12 pays différents, dont les Brûleurs de loups de Grenoble. Le début de la compétition, prévu le 6 octobre, avait déjà dû être reporté en raison de la pandémie.

© 2020 AFP