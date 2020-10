Les antennes de Radio France à l'heure américaine

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Radio France a annoncé jeudi son dispositif pour l'élection présidentielle américaine, qui mobilisera ses antennes et se déclinera aussi via des productions numériques.

Le groupe public, qui s'appuiera sur ses équipes des deux côtés de l'Atlantique, dont 13 personnes déployées aux Etats-Unis, proposera une "nuit américaine" sur plusieurs de ses antennes, du 3 au 4 novembre, pour l'annonce des résultats du scrutin.

France Inter et franceinfo diffuseront cette nuit-là une programmation commune, avec les résultats, analyses et réactions; France Musique diffusera des grands concerts captés aux Etats-Unis; France Culture rediffusera des entretiens avec des intellectuels et auteurs américains, et l'équipe de l'émission "Soft Power" fera découvrir aux internautes les réactions du monde culturel sur Twitter et Instagram.

D'ici là, ces mêmes antennes poursuivront leur mobilisation à travers différentes émissions et reportages, dont une série de "Zooms" sur Inter à 07H15 la semaine prochaine. Le 17/20H de franceinfo se délocalisera en outre à Washington le jour du scrutin et le lendemain.

Le groupe déploie aussi tout un dispositif numérique autour de formats innovants, comme "L'Amérique pour les kids", un tout nouveau podcast qui sera lancé vendredi par France Inter et vise à éclairer les enfants de 7 à 11 ans sur cet événement international majeur.

© 2020 AFP