L1: reprise pour Rennes et Paris avant d'aborder la C1

Après la trêve internationale et avant leurs débuts mardi en Ligue des champions, le leader Rennes et le Paris SG (4e) reprennent le chemin de la Ligue 1, vendredi en ouverture de la 7e journée, respectivement à Dijon (19h00) et Nîmes (21h00).

Au menu des Rennais, un déplacement chez la lanterne rouge en Bourgogne avant de recevoir les Russes de Krasnodar mardi pour les premiers pas du club breton en C1. Les Parisiens, quant à eux, se rendent dans le Gard avant leur choc face à Manchester United mardi soir au Parc des Princes.

Pour l'heure, Rennes a parfaitement débuté la saison en tête du championnat (4 victoires, deux nuls). Pour entretenir cette dynamique, le onze de Julien Stéphan devra éviter le faux pas à Dijon, en quête de points après ses cinq défaites en six matches.

Le match se jouera une jauge ramenée à 1.000 spectateurs seulement en raison de la pandémie de Covid-19. La nouveau portier de Rennes Alfred Gomis, transfuge du DFCO, a été ménagé à l'entraînement et ne devrait a priori pas retrouver son ancien stade pour ce duel des extrêmes...

Côté PSG, après un début de saison compliqué, l'équipe de Thomas Tuchel a repris son rythme de croisière à l'image de ses quatre victoires de suite dont un écrasant 6-1 contre Angers début octobre.

Actif en fin de mercato (Danilo Pereira, Moise Kean, Rafinha), Paris va peut-être devoir piocher dans ses recrues et son banc face à Nîmes. Entre les suspendus (Di Maria, Kurzawa, Marquinhos), les internationaux sollicités pendant la trêve et la C1 qui se profile, Thomas Tuchel risque d'aligner un 11 inédit contre le 13e de L1.

Viendront ensuite les retrouvailles avec un certain Edinson Cavani lors du match face à Manchester United, avant des confrontations contre Istanbul Basaksehir et Leipzig en C1.

Parmi les autres rencontres de la 7e journée de L1, un derby des Hauts-de-France et du haut de tableau entre Lille (2e) et Lens (3e) dimanche (21h00).

Plus au sud, Marseille (10e) accueillera Bordeaux (9e) samedi (21h00), alors que Monaco (6e) recevra Montpellier (5e) dimanche (15h00).

Le programme (en heures françaises)

Vendredi

(19H00) Dijon - Rennes

(21h00) Nîmes - Paris SG

Samedi

(17H00) Reims - Lorient

(21H00) Marseille - Bordeaux

Dimanche

(13H00) Strasbourg - Lyon

(15H00) Angers - Metz

(15H00) Monaco - Montpellier

(15H00) Nantes - Brest

(17H00) Saint-Etienne - Nice

(21H00) Lille - Lens

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Rennes 14 6 4 2 0 14 7 7

2. Lille 14 6 4 2 0 9 2 7

3. Lens 13 6 4 1 1 10 6 4

4. Paris SG 12 6 4 0 2 12 3 9

5. Montpellier 10 6 3 1 2 12 8 4

6. Monaco 10 6 3 1 2 9 8 1

7. Saint-Etienne 10 6 3 1 2 8 7 1

8. Nice 10 6 3 1 2 7 8 -1

9. Bordeaux 9 6 2 3 1 6 2 4

10. Marseille 9 6 2 3 1 7 7 0

11. Brest 9 6 3 0 3 10 12 -2

12. Angers 9 6 3 0 3 7 14 -7

13. Nîmes 8 6 2 2 2 9 7 2

14. Lyon 7 6 1 4 1 7 5 2

15. Metz 7 6 2 1 3 6 6 0

16. Nantes 5 6 1 2 3 6 9 -3

17. Lorient 4 6 1 1 4 9 13 -4

18. Strasbourg 3 6 1 0 5 4 13 -9

19. Reims 2 6 0 2 4 5 10 -5

20. Dijon 1 6 0 1 5 3 13 -10

NDLR: Les deux premiers sont qualifiés directement pour la Ligue des champions (C1), le 3e disputera le 3e tour préliminaire.

Les 2 derniers sont relégués en Ligue 2.

Le 18e disputera sa place en L1 lors d'un barrage en matches aller/retour avec le club de Ligue 2 sorti vainqueur des pré-barrages.

