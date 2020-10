Tour d'Italie: Almeida toujours plus rose après le "chrono"

Publicité Lire la suite

Valdobbiadene (Italie) (AFP)

Joao Almeida toujours plus rose: le jeune Portugais a conforté son maillot de leader du Giro, samedi dans le contre-la-montre de Valdobbiadene (nord-est), la 14e étape gagnée par l'Italien Filippo Ganna.

"Une bonne journée, un bon chrono", a commenté sobrement Almeida après l'arrivée de cette étape de 34,1 kilomètres tracée dans les vignobles du Prosecco.

Le jeune Portugais (22 ans), en tête du classement depuis la 3e étape, a pris du temps à tous ses adversaires du classement général. Sixième de l'étape à 1 min 31 sec de Ganna, il a grignoté 16 secondes supplémentaires à son dauphin, le Néerlandais Wilco Kelderman, qui a toutefois réalisé une opération comptable bénéficiaire par rapport aux autres favoris du Giro.

Dans le plus long des trois contre-la-montre programmés cette année, Kelderman a distancé l'Italien Vincenzo Nibali de plus d'une minute et le Danois Jakob Fuglsang de près d'une minute et demie.

Désigné par Nibali comme son adversaire numéro un, Kelderman possède désormais une marge de 1 min 34 sec sur le "Requin de Messine", double vainqueur de l'épreuve (2013, 2016) et vrai point de repère de la course.

"Je m'attendais à perdre du temps sur Kelderman, qui est un très bon rouleur, et à être à peu près au niveau de Nibali", a d'ailleurs relevé Almeida, qui n'avait encore jamais fait de contre-la-montre aussi long.

Nibali, dans un jour moyen, a perdu de surcroît son lieutenant attendu en montagne, l'Italien Giulio Ciccone. L'ex-maillot jaune du Tour de France 2019, touché par le Covid-19 en août, a présenté des symptômes de bronchite et a renoncé à prendre le départ à Conigliano.

- La troisième de Ganna -

Dans ce Giro axé sur Nibali, après l'abandon prématuré du Gallois Geraint Thomas, les places sont à prendre. Outre l'impavide Almeida, qui se prend au jeu derrière un discours de circonstance ("je prends la course jour après jour"), le jeune Américain Brandon McNulty s'est mis en lumière dans le contre-la-montre de Valdobbiadene, une discipline dont il a été le champion du monde juniors.

Inspiré peut-être par l'exemple de son coéquipier slovène Tadej Pogacar qui a gagné le Tour de France, McNulty (22 ans) s'est classé troisième de l'étape. Il grimpe ainsi à la quatrième place du classement général, mais à près de deux minutes et demie de l'imperturbable Almeida.

Tout en haut du podium, Ganna a triomphé pour la troisième fois depuis le départ après ses succès dans le chrono d'ouverture à Palerme puis dans la 5e étape arrivant dans la moyenne montagne de Calabre.

"Cette victoire n'était pas prévue. L'abandon de Geraint Thomas (leader de l'équipe Ineos, ndlr) est un malheur qui s'est transformé en chance", a réagi le champion du monde du contre-la-montre, qui s'est imposé cette fois à près de 48 km/h de moyenne malgré une côte pentue, le Muro di Ca' del Poggio (jumelé au mur de Grammont, l'un des hauts lieux des Flandres), dans la partie initiale.

Dimanche, le Giro retourne en altitude dans la 15e étape qui arrive dans la station de Piancavallo après 185 kilomètres. Trois cols de deuxième catégorie précècent la montée finale, longue de 14,5 kilomètres, répertoriée quant à elle en première catégorie.

Lors de la dernière venue du Giro en 2017, l'Espagnol Mikel Landa avait gagné l'étape et le Néerlandais Tom Dumoulin perdu - provisoirement- le maillot rose. Sans y voir un présage, Almeida affirme "rester calme et courir sans pression".

