MotoGP: Rins victorieux en Aragon, Mir prend la tête du championnat à Quartararo

Alcañiz (Espagne) (AFP)

L'Espagnol Alex Rins (Suzuki) a remporté dimanche le Grand Prix d'Aragon MotoGP devant ses compatriotes Alex Marquez et Joan Mir, ce dernier détrônant le Français Fabio Quartararo en tête du classement provisoire du championnat du monde.

Quartararo, parti en pole position, a complétement raté sa course et a terminé en 18e position, en-dehors des points.

Avec la victoire de Rins, 8 pilotes différents se sont désormais imposés cette saison en dix courses, alors qu'il en reste quatre à courir avant la fin du championnat.

Joan Mir (Suzuki) compte désormais 121 points au championnat devant Quartararo (115), l'Espagnol Maverick Vinales (109) et l'Italien Andrea Dovizioso (106) dans le championnat le plus serré depuis longtemps dans la catégorie reine du sport motocycliste.

"C'est une journée très positive car nous avons pris des points importants pour le championnat", a souligné Mir, 23 ans. Il s'est toutefois estimé un peu déçu de ne pas avoir pu se battre pour la victoire alors qu'il n'a encore jamais gagné en MotoGP, une catégorie où il a débuté l'an dernier, comme Fabio Quartararo.

Il s'agit de la 3e victoire en MotoGP pour Alex Rins, 24 ans, qui en avait déjà remporté deux l'an dernier mais handicapé en début de saison par une blessure.

"J'ai pris un très bon départ", a souligné l'Espagnol, qui est né tout près du circuit MotorLand d'Aragon, alors qu'il n'était parti qu'en 10e position sur la grille. "Je savais qu'Alex (Marquez) était sur mes talons (...) et c'était difficile de rester calme", a-t-il confié.

"Après n'avoir pas eu beaucoup de chance cette saison, j'y suis arrivé", a-t-il souligné après sa victoire. "On a fait beaucoup de podiums cette saison avec Joan (Mir) et cela montre que la moto est compétitive", a-t-il souligné après une longue traversée du désert pour la marque japonaise.

Il est désormais 12e au championnat à 55 points de son coéquipier et a indiqué dimanche que gagner le championnat cette année serait "difficile" et qu'il voulait plutôt se préparer pour la saison prochaine.

La course, qui a vu quatre Espagnols terminer aux quatre premières places, s'est toutefois déroulée devant des gradins vides en raison de la pandémie de coronavirus.

- "Moto presque parfaite" -

Alex Marquez, qui débute cette année à 24 ans dans cette catégorie après avoir été sacré champion du monde Moto2 l'an dernier, était déjà monté sur la 2e marche du podium la semaine dernière lors du Grand Prix de France.

Parti en 11e position sur la grille, il a effectué une superbe remontée, venant menacer Rins pour la victoire jusque dans les derniers mètres.

"J'avais une moto presque parfaite", a-t-il souligné après la course. "J'ai dépassé les autres sans m'énerver. j'aurais pu me battre pour la victoire mais j'ai fait une petite erreur, mais une deuxième place, c'est déjà bien pour moi et l'équipe".

Il est le jeune frère de Marc Marquez, le sextuple champion du monde MotoGP et tenant du titre, écarté des circuits cette saison après s'être fracturé le bras droit lors de la première course de la saison.

Ce dernier a d'ailleurs ironisé dimanche après la 2e place de son cadet en tweetant: "Bonjour, je suis le frère d'Alex".

Après un début de saison difficile, Alex Marquez s'est hissé au meilleur niveau, s'affranchissant de l'ombre de son frère qui aurait dû être son coéquipier cette année au sein de l'écurie officielle Honda.

Un autre champion absent dimanche était Valentino Rossi (Yamaha), qui a été testé positif au coronavirus jeudi dernier et doit donc observer une quarantaine. Le vétéran italien, pilote d'usine Yamaha, ratera également la prochaine course, le Grand Prix de Teruel, qui se disputera dimanche prochain sur cette même piste.

L'autre Français engagé en MotoGP, Johann Zarco a terminé 10e sur sa Ducati, devant, une fois n'est pas coutume, Quartararo (Yamaha-SRT).

Ce dernier a pris un relativement bon départ mais a touché Vinales (Yamaha) qui le dépassait. Après s'être accroché aux premières places dans les cinq premiers tours, il a ensuite régulièrement perdu du terrain.

© 2020 AFP