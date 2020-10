Tour d'Italie: le Giro se régénère

Publicité Lire la suite

Udine (Italie) (AFP)

A son tour, le Giro est régénéré par la nouvelle vague, symbolisée par le jeune portugais Joao Almeida (22 ans) qui aborde la dernière semaine, dans les Alpes du Nord, avec le maillot rose.

En tête depuis la 3e étape en Sicile, Almeida a remonté la péninsule habillé de rose. Mais son maillot ne tient toutefois que par quelques fils, 15 secondes à peine, face au Néerlandais Wilco Kelderman, favori logique pour la victoire finale dimanche prochain à Milan.

- Un changement de génération -

A l'exemple du Tour de France, dont les deux derniers lauréats (Bernal, Pogacar) sont parmi les plus jeunes de l'histoire, le Giro enregistre la montée en puissance de la jeune génération. Des quatre premiers du classement, trois ont 25 ans ou moins puisque l'Australien Jai Hindley (24 ans), lieutenant de Kelderman, et le Britannique Tao Geoghegan Hart (25 ans) sont en position de retourner la table, à moins de trois minutes d'Almeida.

A l'inverse, les plus âgés peinent à suivre. Non pas parce qu'ils ont baissé de ton mais parce les plus jeunes vont plus vite, de l'avis de l'Italien Vincenzo Nibali (désormais pointé à près de trois minutes et demie du maillot rose) et de son entraîneur Paolo Slongo.

"Vincenzo est compétitif, il a développé ses valeurs habituelles", a souligné Slongo à l'issue de la montée, dimanche, vers Piancavallo. "Le rythme était très élevé", a confirmé Nibali (35 ans) qui a comparé l'équipe Sunweb de Kelderman à la Sky de la grande époque.

Une preuve ? Le temps d'ascension sur les 14,5 kilomètres du Sicilien, meilleur que le sien en 2017 lors de la précédente arrivée du Giro dans la station du Frioul. Meilleur aussi que celui du Français Thibaut Pinot, le plus rapide voici trois ans. Mais à distance, plus d'une minute et demie, du trio de tête au sein duquel Geoghegan Hart a semblé d'une telle facilité qu'il est devenu ipso facto un candidat crédible au podium, voire à la victoire finale.

- Un Giro à surprises -

"Je n'y pense pas", soutient le Londonien de la formation Ineos, privée de son chef de file (Geraint Thomas) qui était le premier favori de la course, le 3 octobre, au départ de Sicile. "Tout peut arriver dans la troisième semaine", élude-t-il dans un propos prudent qui se rapproche de la tonalité générale, celui d'un Giro déroutant, aux coups de théâtre successifs.

"C'est une année étrange, pleine de surprises", relève l'entraîneur de Nibali, lequel est de loin le plus expérimenté des prétendants. Avec 23 grands tours derrière lui et deux victoires dans son tour national (2013, 2016), l'Italien connaît les aléas et les obstacles qui figurent sur le parcours d'ici Milan.

Les aléas ? ils sont nombreux à commencer par l'inévitable test de détection du Covid-19 auquel l'ensemble du peloton a été soumis lors de la journée de repos. La météo, changeante en montagne, ajoute une inconnue même si la tendance pour les prochains jours est à l'optimisme malgré la période tardive de ce Giro automnal.

Trois vraies étapes de montagne (mercredi, jeudi, samedi), dont deux franchissent des cols au-dessus de 2.700 mètres, offrent autant d'opportunités pour les plus endurants et aussi ceux qui supportent le mieux la très haute altitude.

Almeida en fait-il partie ? "je n'ai jamais fait un grand tour, c'est la première fois que je cours depuis aussi longtemps", a répondu le maillot rose avant d'aborder son 16e jour de course, mardi, entre Udine et San Daniele del Friuli, dont le jambon cru est l'une des fiertés du pays.

