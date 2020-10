C3: Lille frappe un grand coup en allant écraser le Sparta Prague

Publicité Lire la suite

Prague (AFP)

Leader invaincu de Ligue 1, Lille a frappé un grand coup en allant écraser le Sparta Prague (4-1) grâce notamment à un triplé de Yusuf Yazici, jeudi pour son entrée en lice en Ligue Europa.

Le Losc, rapidement en supériorité numérique après l'exclusion de Ladislav Krejci (23e), a fait la différence grâce à son milieu offensif turc, rarement titulaire et qui a saisi sa chance avec trois buts (45e, 60e et 75e). Jonathan Ikoné a également marqué (66e), tandis que Borek Dockal avait égalisé pour les Pragois (46e).

Les Dogues, qui ont mis fin à une terrible série de 17 rencontres de Coupe d'Europe sans succès, se sont emparés de la tête du groupe H devant l'AC Milan, qui l'a emporté sur la pelouse du Celtic Glasgow (3-1).

Les Nordistes ont idéalement lancé leur campagne européenne et fait le plein de confiance avant d'aller défendre leur place de leader dimanche en championnat à Nice, balayé par Leverkusen (6-2) jeudi.

Dès l'entame du match, les Lillois ont eu l'opportunité d'ouvrir le score mais Jonathan David, encore très en difficultés, a manqué le cadre (1re) et Ikoné a été contré (3e).

A la peine défensivement, le Sparta s'est rapidement retrouvé à dix après une faute de Krejci sur David qui filait au but (23e) et le Losc a accentué son emprise sur la partie.

Il a pourtant fallu les dernières minutes de la première période pour voir Lille se montrer à nouveau dangereux: après avoir récupéré le ballon, Xeka a tiré au ras du poteau (36e).

- Yazici débloque la situation -

Les Dogues ont finalement été récompensés juste avant la pause: après avoir intercepté le ballon, Botman l'a transmis à Yazici, qui s'est remis sur son pied gauche à l'entrée de la surface et a décoché une frappe croisée somptueuse qui a terminé dans la lucarne opposée (0-1, 45e).

Dans la foulée, Lille s'est fait peur après une faute de Domagoj Bradaric à la limite de la surface. L'arbitre, qui avait signalé un penalty dans un premier temps, a ensuite sifflé un coup franc, finalement mal tiré par les Tchèques (45e+2).

Mais dès la reprise, une perte de balle de Boubakary Soumaré a coûté cher au Losc puisque le Sparta a égalisé: Adam Hlosek, la pépite du Sparta, a débordé et servi en retrait son capitaine Dockal qui a pris Maignan à contre-pied (1-1, 46e).

Ce premier but encaissé dans le jeu cette saison a eu pour effet de tendre les Lillois et de réveiller les Pragois, qui ont commencé à trouver des décalages.

Toutefois, petit à petit, les Dogues ont repris l'ascendant et après une occasion manquée par David (59e), Yazici s'est offert un doublé en marquant de la tête sur un centre de Bradaric (2-1, 60e).

Le Turc a ensuite parachevé sa superbe soirée en interceptant une passe d'un défenseur tchèque avant de marquer d'une frappe enroulée (1-4, 75e). Entre-temps, Ikoné, lancé magnifiquement par Soumaré, avait tué le suspense d'une frappe croisée (1-3, 66e).

Intraitable en championnat, Lille a poursuivi sur sa lancée sur la scène européenne et sauvé l'honneur du foot français après le nul de Rennes et les défaites de Paris, Marseille et Nice.

