Rugby: les ailiers Teddy Thomas et Vincent Rattez titulaires avec les Bleus contre les Gallois

Marcoussis (France) (AFP)

Le Racingman Teddy Thomas et le Montpelliérain Vincent Rattez seront titularisés aux ailes, selon la composition du XV de France annoncée par le sélectionneur Fabien Galthié, jeudi, à deux jours du match des Bleus face au pays de Galles.

La France disputera sa première rencontre depuis plus de sept mois et une défaite en Ecosse. L'opposition face au XV du Poireau servira de match de préparation au choc face à l'Irlande, le 31, en clôture du Tournoi des six nations 2020.

Pour ce "warm up", le XV qui va démarrer contre les Gallois sera donc identique à celui qui avait lancé l'ère Galthié par une victoire face à l'Angleterre (24-17), le 2 février.

Blessé contre l'Italie (35-22) lors du deuxième match, Vincent Rattez (28 ans, 5 sélections), désormais à Montpellier, retrouvera donc sa place à l'aile, tout comme le Racingman Teddy Thomas (27 ans, 19 sélections), qui n'était pas en Ecosse (28-17), pour le dernier match.

Le reste de l'équipe sera donc familier avec une charnière 100% toulousaine formée par Antoine Dupont (23 ans, 24 sélections) et Romain Ntamack (21 ans, 16 sélections), le capitaine Charles Ollivon (27 ans, 15 sélections) en troisième ligne, le Montpelliérain et révélation du dernier Tournoi Anthony Bouthier (28 ans, 4 sélections) à l'arrière, ou encore l'inépuisable Bernard Le Roux (31 ans, 41 sélections), tout frais finaliste de la Coupe d'Europe avec le Racing 92 en deuxième ligne.

Composition du XV de France face au pays de Galles:

Bouthier - Thomas, Vakatawa, Fickou, Rattez - (o) Ntamack, (m) Dupont - Ollivon (cap.), Alldritt, Cros - Willemse, Le Roux - Haouas, Marchand, Baille

Remplaçants: Gros, Chat, Bamba, Taofifenua, Cretin, Serin, Vincent, Ramos

© 2020 AFP