Top 14: Toulouse ne calcule pas, assure Mola

Toulouse (AFP)

Le Stade Toulousain, leader du Top 14 jusqu'ici épargné par le Covid-19, ne va pas "tomber dans les calculs" pendant la fenêtre internationale qui la prive de nombreux joueurs, a assuré jeudi son manager Ugo Mola avant la réception de Lyon samedi.

Q: Après un bon début de saison (4 succès en 5 journées), vous avez le droit à un joker pendant cette période de doublons...

R: "Chaque fois qu'on peut jouer un match de rugby, c'est déjà une victoire (avec le Covid-19). On n'est pas que dans la capitalisation de points, on est aussi dans la capacité à pouvoir enchaîner les matches. Ce samedi qui arrive sera notre 8e rencontre d'affilée, on a un peu de chance au regard de ce qu'il se passe à droite et à gauche. On va profiter de cette chance-là et ne pas tomber dans les calculs. On sait que le classement est biaisé par le nombre de rencontres restant à jouer pour les uns et les autres. En fonction du moment où elles seront jouées, pour peu que certains fassent des impasses, que certains ne soient pas en mesure d'aligner des équipes dignes de ce nom... Cette crise sanitaire nous met dans une situation très complexe."

Q: Six Toulousains sont sur la feuille de match du XV de France samedi face aux Gallois. Souhaitez-vous qu'ils disputent le plus vite possible 3 matches avec les Bleus afin de les retrouver au plus tôt, conformément à l'accord trouvé entre la Fédération et les clubs?

R: "Je ne retiens qu'une seule chose: la période internationale aurait dû être de 3 matches plus un match non disputé dans la période de confinement, à savoir l'Irlande (en clôture du Tournoi des six nations, NDLR). On était plutôt enclins à trouver une solution à travers ces 4 semaines. Après, à partir du moment où nos joueurs sont avec l'équipe de France, nous les considérons comme partis. (...) Je veux protéger les intérêts du Stade Toulousain et surtout la santé et l'intégrité de nos internationaux et de nos joueurs en club car pendant que nos internationaux sont protégés, on +tape+ dans certains qu'on expose beaucoup plus que ce qu'ils devraient l'être. Il y a des garçons qui vont être sur la feuille de match ce week-end et qui, à mon sens, ne sont pas encore totalement prêts".

Q: Dans ce contexte, les listes à venir du XV de France seront-elles plus le résultat de négociations entre le sélectionneur et les clubs que l'actuelle?

R: "La première (liste) sert à finir une compétition (le Tournoi des six nations), je comprends qu'ils aient envie de ce qui se fait de mieux. Au milieu de cela, il y a une semaine de trêve (début novembre) qui est déjà une semaine polémique avec 4 jours de retour en club, sauf qu'on ne va pas entraîner les mecs du lundi au jeudi pour ne pas les avoir le weekend. Ce seront 4 jours de récupération. Deuxième débat, comment cette compétition, dont je n'ai toujours pas compris le nom (la Coupe d'automne des Nations), va-t-elle être jouée? Le staff nous le dira, ils feront le point avec nous. En tout cas, ce serait dommage qu'on ait un groupe dit France A et un autre France B".

