XV de France: jour de liste pour les Bleus

Marcoussis (France) (AFP)

Au lendemain d'une première séance collective "à haute intensité", le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a livré sa première liste depuis huit mois, passant le groupe de 31 joueurs à 23 pour affronter le pays de Galles.

Cette liste automnale avait un visage familier puisque vingt-et-un joueurs convoqués pour la rencontre de préparation de samedi étaient déjà présents à Cardiff, fin février, lors de la victoire historique des Bleus (27-23).

A ce groupe de 23, où figurent sans surprise le capitaine et troisième ligne Charles Ollivon, le centre Gaël Fickou ou la charnière 100% toulousaine formée par Antoine Dupont et Romain Ntamack, s'ajoutent cinq réservistes: deux Racingmen (Klemenczak, Colombe), un Rochelais (Retière), un Toulousain (Mauvaka) et un Palois (Pesenti). Ils restent à dispositif des Bleus en cas de coup dur.

Trois autres joueurs, en revanche, quittent Marcoussis et retournent dans leur club, conformément à l'avenant à la convention entre la Fédération et la Ligue signé juste avant le rassemblement à Marcoussis: le deuxième ligne de Lyon Killian Geraci, l'ailier de Toulon Gabin Villière et le troisième ligne de Toulouse Selevasio Tolofua.

Pour les autres, c'était une "journée de faible activité, réduite sur le cadre de vie et de jeu", a expliqué le sélectionneur Fabien Galthié en conférence de presse.

Après une séance de photo en milieu de journée, les Bleus concernés par le choc face au XV du Poireau, samedi, ont rejoint Chantilly (Oise).

