Top 14: Toulon repart de l'avant face à Castres

Toulon (AFP)

Toulon a tourné la page de sa défaite en finale de Challenge européen en battant difficilement Castres (19-6), encore convalescent après ses contaminations au Covid-19, vendredi en ouverture de la 6e journée de Top 14.

Grâce à un 100 % de Louis Carbonel face aux perches et à un essai de Duncan Paia'aua, les Toulonnais se sont détachés sans trembler en fin de match. Mais les Castrais, en manque criant d'efficacité à l'approche de la ligne, ont fait jeu égal et montré un tout autre visage qu'à La Rochelle où, encore très affaiblis par leur cluster, ils avaient encaissé une lourde défaite (62-3).

Le retour de treize joueurs absents à Marcel-Deflandre après leur contamination au Covid-19 s'est fait sentir. Les hommes de Mauricio Reggiardo étaient même les premiers à passer trois points grâce à leur ouvreur argentin Benjamin Urdapilleta.

Dans une première période terne, hachée par les mêlées, les Toulonnais ont par la suite tenté d'envoyer du jeu, mais leurs trois-quarts ne sont pas parvenus à réellement déstabiliser une équipe castraise bien en place.

Comme souvent dans cette situation, les Varois s'en sont remis à la botte de leur ouvreur Louis Carbonel.

Seul Toulonnais à réellement tirer son épingle du jeu grâce à deux retours défensifs précieux (24 et 25) et un jeu au pied parfait, le minot de 21 ans a passé deux pénalités permettant aux siens de tourner devant à la pause (6-3).

Tout s'est accéléré en deuxième période, où Carbonel a donné de l'air aux Varois. Plus en confiance, les trois-quarts Rouge et Noir ont finalement été récompensés à l'heure de jeu grâce à un essai de plus de 80 mètres.

L'arrière Gervais Cordin a servi l'ailier Daniel Ikpefan qui a finalement lancé le centre Duncan Paia'aua. Titulaire à chaque match depuis le début de saison, l'Australien a signé son premier essai avec le RCT.

Les Castrais se sont retrouvés à plusieurs reprises à cinq mètres de la ligne varoise sans jamais parvenir à trouver la faille.

Les Tarnais se sont tout de même rassurés après le désastre rochelais et peuvent désormais préparer plus sereinement le calendrier démentiel qui les attend (réceptions du Racing 92, Bordeaux-Bègles, Clermont et déplacement au Stade Toulousain).

De son côté, le RCT devra confirmer le week-end prochain à Bayonne en tentant de décrocher ses premiers points à l'extérieur cette saison.

