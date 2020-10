Tournoi des six nations féminin: les Bleues renouent le fil avec le Mondial en tête

Publicité Lire la suite

Retour au terrain! Huit mois après son dernier match, le XV de France féminin reprend à son tour le fil du Tournoi des six nations, dimanche (15h20) en Écosse, avec la Coupe du monde dans un coin de la tête.

Prévu à l'origine le 7 mars, le déplacement des Bleues à Glasgow avait été reporté en raison d'un cas positif au coronavirus dans l'effectif écossais. La pandémie avait ensuite mis la fin du Tournoi entre parenthèses, tout comme le sport mondial.

Le bilan des "Affamées", surnom de l'équipe nationale, avant le confinement? Deux victoires nettes contre l'Italie (45-10) et au pays de Galles (50-0) après une défaite inaugurale contre l'Angleterre (13-19) à Pau, où la victoire finale dans le Tournoi s'est sans doute déjà décidée.

"Gagner le Tournoi, ce sera compliqué. Le match contre l'Angleterre, c'était la clé", estime l'ailière Marine Ménager.

Mais "on part pour faire deux gros matches contre l'Ecosse et l'Irlande (le 1er novembre à Dublin) et on est maintenant à moins d'un an de la Coupe de monde. C'est à nous de retrouver nos repères, de bien jouer ensemble et de reprendre le plaisir qu'on n'a pas pu prendre toutes ensemble", poursuit la Montpelliéraine de 24 ans.

En Nouvelle-Zélande, pays hôte de la Coupe du monde 2021, du 18 septembre au 16 octobre, l'équipe de France veut faire mieux que son meilleur résultat, troisième.

"On souhaite être championnes du monde. On y va avec cet objectif. On sait que ça sera très dur parce qu'aujourd'hui, il y a des adversaires de taille en face de nous. Mais on n'y va pas pour participer, on veut essayer de la gagner", assure la sélectionneuse Annick Hayraud.

Les deux derniers matches du Tournoi doivent donc permettre aux Bleues de sceller au moins leur deuxième place mais aussi de voir plus loin, avant d'achever leur période automnale par deux tests-matches contre le XV de la Rose, l'une des références mondiales.

- L'Ecosse et la cuillère de bois -

L'Angleterre, "on voit que c'est vraiment un groupe homogène, un groupe solide, elles font très peu d'erreurs, c'est propre dans tout ce qu'elles font, c'est construit...", explique l'arrière Jessy Trémoulière. "Nous, on va dire qu'on est un peu jeunes encore, même si on a de l'expérience. C'est un point sur lequel il faut qu'on s'améliore. Il nous manque parfois un peu de jugeote aussi", détaille l'Auvergnate de 28 ans, élue meilleure joueuse du monde en 2018.

Le duel de Glasgow, dimanche, se présente plutôt comme du menu fretin pour les "Affamées" au regard des résultats de l'Écosse, quasi abonnée à la dernière place dans la compétition lors des douze dernières années. Elle l'a d'ailleurs terminée avec la cuillère de bois en 2019.

L'édition 2020 s'est jusqu'ici très moyennement passée pour le XV du Chardon. Après un match honorable en Irlande (défaite 18-14), les Ecossaises ont été douchées à Édimbourg par la supériorité des Anglaises (53-0).

Cette rencontre marquera le grand retour de l'ouvreuse de Blagnac Audrey Abadie, associée à la charnière à la demie de mêlée polyvalente de Bayonne Pauline Bourdon. La grande absente est la troisième ligne Romane Ménager, sœur jumelle de Marine, qui avait manqué le stage de septembre en raison d'une commotion.

