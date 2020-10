C1: après une année sombre, Hernandez enfin serein au Bayern

Publicité Lire la suite

Berlin (AFP)

"La saison dernière a été difficile pour moi". Déraciné de Madrid, blessé, remplaçant, Lucas Hernandez a souffert en silence jusqu'au sacre européen du Bayern Munich, vécu sur le banc. Mais depuis septembre, l'international français clame haut et fort son envie de "briller" enfin en Bavière.

Auréolé de son titre de champion du monde, acheté à l'Atlético Madrid 80 millions d'euros en 2019 (joueur le plus cher de l'histoire du club et de la Bundesliga), l'ex-Colchonero a suscité des attentes immenses.

Et les commentaires n'ont pas toujours été tendres pour lui en fin de saison dernière, lorsqu'il était "le remplaçant le plus cher du monde".

Arrivé d'Espagne blessé, il a joué deux mois à peine, sans convaincre, avant d'être de nouveau arrêté par une déchirure ligamentaire à la cheville. Depuis les tribunes, il a vu sa doublure de 19 ans, Alphonso Davies, éblouir l'Europe et devenir une star montante.

"Avec les blessures, les opérations, dans une ville nouvelle, avec une langue nouvelle, sans mes amis, sans ma famille, j'ai eu une année pour réfléchir et me rendre compte de beaucoup de choses", avoue sans langue de bois ce jeune homme de 24 ans. "Mais j'ai signé pour cinq ans, et je voudrais donner 100% ici."

- "Ni triste ni déçu" -

Apprendre à vivre hors du cocon madrilène, où il était couvé depuis l'âge de 11 ans, n'a pas été une mince affaire. Au point que les médias ont évoqué un possible départ du Bayern cet été, après le triplé historique auquel il a peu contribué (6 minutes de jeu lors du "Final 8" de Ligue des champions à Lisbonne).

Pourtant, cette saison, l'entraîneur Hansi Flick lui fait beaucoup confiance, et la blessure de Davies samedi, qui va tenir le Canadien éloigné des terrains pendant probablement deux mois, lui ouvre un boulevard pour s'installer au poste d'arrière gauche.

Il devrait de nouveau être titulaire mardi à Moscou en Ligue des champions contre le Lokomotiv, une semaine après sa bonne prestation contre son ancien club à l'Allianz Arena (4-0).

"Ça commence bien", se réjouit-il, "je veux montrer que je suis au niveau de la confiance que me font l'entraîneur et le club, et je suis prêt à tout donner sur le terrain pour (...) briller aussi individuellement".

A-t-il regretté son choix de quitter l'Espagne? "Ce sont des décisions qu'on prend dans la vie", répond-il posément. "Je voulais jouer dans un grand club, me fixer d'autres objectifs, découvrir une autre culture. Je ne suis ni triste ni déçu, mais bien sûr j'ai toujours un lien particulier avec l'Atlético, c'est l'équipe qui m'a tout donné".

- "On respire la victoire" -

La semaine dernière, il a profité de croiser Diego Simeone, le coach madrilène, pour lui rendre un hommage appuyé: "C'est à mes yeux le meilleur entraîneur du monde", dit-il, "je lui suis très reconnaissant pour ce qu'il a fait pour moi. Il m'a fait monter des équipes de jeunes jusqu'en équipe première".

L'entraîneur du Bayern Hansi Flick ne s'est pas montré jaloux, et a ouvertement exprimé sa confiance à Hernandez: "Avec son agressivité en phase défensive, il nous fait vraiment du bien en ce moment", assure le technicien bavarois. "Après sa blessure, il a traversé une année très difficile, mais il a déjà montré ses qualités et ses forces et je suis très content de lui."

Chez le "Rekordmeister", le "Bleu" Hernandez découvre un culte de la gagne que très peu de clubs au monde partagent à ce point: "Ici, on ne respire que la victoire", s'enthousiasme-t-il, "c'est le point fort de ce club et de ses joueurs. On entre dans la nouvelle saison avec la même motivation, la même envie. L'an dernier nous avons tout gagné, la coupe, le championnat, la Ligue des champions, et notre objectif est de refaire la même chose."

Avec, cette fois, une place de titulaire pour lui ?

© 2020 AFP