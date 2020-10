C1: Rennes plie à Séville (1-0), Rugani et Bourigeaud sortent touchés

L'attaquant néerlandais de Séville, Luuk De Jong (c), félicité par ses coéquipiers pour son but face au Stade Rennais lors du match de Ligue des champions à domicile, le 28 février 2020

Séville (Espagne) (AFP)

Le Stade rennais s'est incliné chez les Espagnols du Séville FC (1-0), et a vu sortir deux de ses titulaires, Daniele Rugani et Benjamin Bourigeaud, touchés respectivement en première et deuxième période, mercredi lors de la 2e journée de la phase de groupes de Ligue des champions.

Freinés en Bretagne par les Russes de Krasnodar (1-1) lors de la 1re journée et obligés de composer sans les deux internationaux français Steven Nzonzi (suspendu) et Eduardo Camavinga (forfait), les Rennais, qui ont résisté aux Andalous dans la souffrance lors des 45 premières minutes, ont finalement plié face à Luuk de Jong (55e). Ils se déplaceront mercredi prochain chez les Anglais de Chelsea.

© 2020 AFP