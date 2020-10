Bleues: "Gagner un titre" sous Diacre "paraît impossible", charge Bouhaddi

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

"Gagner un titre avec cette sélectionneuse me paraît impossible", a fustigé mercredi la gardienne internationale française Sarah Bouhaddi, volontairement mise en retrait de la sélection à cause d'un "climat très négatif" autour de Corinne Diacre.

Dans un entretien à OL TV, la portière des Bleues et de Lyon (34 ans, 149 sélections) est revenue sur son choix de ne plus se rendre en sélection, décision prise au coeur de l'été. Elle y tient des propos très critiques envers la sélectionneuse Corinne Diace, avec qui elle n'entretient "aucune relation".

"J'ai fait un choix difficile, mais que j'assume, car l'après-Coupe du monde a été très difficile avec Corinne Diacre sur les derniers stages. Je ne regrette pas car je vivais très mal là-bas", a détaillé Bouhaddi, peu confiante sur l'avenir de l'équipe de France en vue de l'Euro-2022.

"Gagner un titre avec cette sélectionneuse me paraît impossible. On vit dans un climat très, très négatif. Je ne me vois pas gagner quelque chose avec cette sélectionneuse, et beaucoup de joueuses le pensent aussi mais ne le disent pas. Cela ne fonctionnera pas, je peux mettre mes deux mains à couper que l'équipe de France ne gagnera pas l'Euro si Corinne Diacre reste", a-t-elle poursuivi.

Bouhaddi a également indiqué avoir expliqué à Diacre les raisons de sa mise en retrait de la sélection: "Tant qu'elle n'a pas confiance en moi, qu'il n'y a aucune relation entre elle et moi, il n'y a aucun intérêt (...) Elle l'a accepté, la conversation a duré une minute."

Ces déclarations interviennent dans une période tendue pour l'équipe de France féminine, après un match nul décevant en Autriche (0-0) mardi en qualifications à l'Euro. Le rassemblement d'octobre a été marqué par la non-sélection de la capitaine Amandine Henry, un choix critiqué par certaines Lyonnaises et qui a ravivé les interrogations sur les relations supposées très fraîches entre Diacre et les cadres de l'OL.

