Reconfinement: le "contexte glaçant" de l'attaque de Nice bouscule le débat au Parlement

Paris (AFP)

Jean Castex était venu défendre sa stratégie de "responsabilité", l'opposition faire part de sa "colère" contre son "impréparation", mais le débat sur le reconfinement à l'Assemblée a été bouleversé par le "contexte glaçant" de l'attaque de Nice.

A 9H43, le Premier ministre quitte la tribune après son intervention sur le reconfinement. Au pied des marches, son collaborateur parlementaire, Julien Autret, lui glisse quelques mots à l'oreille sur la situation à Nice.

Jean Castex remonte quatre à quatre. Il échange avec Richard Ferrand, qui prend la parole, gravement. "Nous venons d'apprendre qu'un attentat d'une gravité extrême s'est produit à Nice", déclare le président de l'Assemblée nationale, avant une minute de silence dans l'hémicycle et une interruption de séance.

Le député niçois Eric Ciotti (LR) fait part de son "immense émotion", salle des Quatre-Colonnes, où se succèdent les parlementaires.

Pendant ce temps-là, Jean Castex a momentanément quitté l'Assemblée pour gagner la cellule de crise du ministère de l'Intérieur.

"Je ferai tout mon possible pour revenir dans cet hémicycle écouter vos interventions et essayer d'y répondre", assure-t-il aux députés, en appelant la représentation nationale "à l'unité et à la cohésion".

"On est dans un enchevêtrement de crises. Elles se cumulent et se confondent et jettent le pays dans un effroi absolu", commente le député de l'Essonne Francis Chouat (apparenté LREM). "Jamais en cinquante ans de vie publique, je n'avais connu une telle situation".

A la tribune, la cheffe de file du groupe socialiste Valérie Rabault estime qu'il aurait fallu "interrompre" et "reporter" ce débat sur le reconfinement.

- "Anxiété" -

"J'ai pour ma part la conviction profonde que précisément parce que des terroristes attaquent notre démocratie, notre République, que c'est l'honneur de l'Assemblée nationale de continuer à faire vivre notre République", martèle Richard Ferrand (LREM) au perchoir.

Mais, en raison du contexte, le patron des députés LR Damien Abad indique que son groupe ne "prendra pas part au vote en conscience et en responsabilité afin de ne pas ajouter des divisions dans notre pays".

"Pas sûr qu'un vote qui montrerait des fractures dans la représentation nationale soit opportun", considère-t-il.

Bon an mal an, la discussion se poursuit. "Il est difficile de poursuivre ce débat", mais puisqu'il "faut poursuivre, poursuivons en serrant les dents, en serrant les poings, en pensant très fort à Nice", dit le LR Jean-Jacques Gaultier vers midi, alors que Jean Castex est de retour.

Entre-temps, Valérie Rabault (PS) a redit son "oui de colère" au reconfinement, un "oui de responsabilité" pour protéger les Français, mais une "colère" contre "l'impréparation" du gouvernement.

"Un homme décide de tout, tout seul, entouré de ce conseil de défense hors-sol", a lancé Jean-Luc Mélenchon à propos d'Emmanuel Macron et la gestion du Covid-19. "Nous n'avons pas confiance, nous avons de moins en moins confiance".

"Nous ne sommes pas prêts à affronter une deuxième vague", pointe également Damien Abad (LR).

Aurore Bergé (LREM) défend quant à elle le reconfinement, la "seule décision responsable": "certains préfèrent soigner des clientèles électorales que soigner les Français", dénonce-t-elle.

Près des Quatre-Colonnes, Hubert Wulfranc (PCF), ex-maire de Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime) où en 2016 un prêtre a été égorgé lors d'un attentat jihadiste, confie "revivre une tragédie".

"On est dans un tel état d'anxiété avec une peur exponentielle des Français pour leur santé, pour leur travail et pour leur vie (...) Il y en a marre de partager cette réalité horrible".

Jean Castex reprend la parole à 12H40 dans l'hémicycle. Il dénonce une attaque "aussi lâche que barbare qui endeuille le pays tout entier" et porte le plan vigipirate au niveau "urgence attentat" partout en France.

Puis il fustige ceux qui ont décidé de ne pas prendre part au vote: "Quand la maison France est dans la difficulté, on doit prendre ses responsabilités, on ne détourne pas le regard".

