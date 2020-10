Top 14: Clermont, l'expert en transition

Publicité Lire la suite

Clermont-Ferrand (AFP)

Un deuil à surmonter, un nouveau président à installer, une équipe en fin de cycle à rajeunir: fidèle à sa philosophie, Clermont s'est adapté sans faire de bruit à sa nouvelle donne et se déplace samedi à Brive en tant que co-leader du Top 14.

La saison de l'ASM avait démarré de la pire des manières. Le 23 juillet, le décès des suites d'un cancer d'Eric de Cromières, président apprécié de tous pour ses qualités humaines et professionnelles, suscitait l'émotion du rugby français. La retransmission de ses obsèques sur les écrans géants du stade Marcel-Michelin disait l'importance du choc en Auvergne.

Sportivement, le succès inaugural étriqué (33-30) sur un Stade Toulousain réduit à 13 n'augurait rien de bon. Les revers suivants à Bayonne (21-19) et surtout face au Racing en Coupe d'Europe (36-27) confortaient l'impression que l'ASM n'était pas prête. "Ce quart de finale est arrivé sans doute trop tôt pour nous", disait alors le directeur sportif Franck Azéma. "On ne va pas s'affoler et continuer à construire."

Un mois plus tard, les résultats lui ont donné raison: l'ASM vient d'enchaîner trois succès de rang à l'aide d'une force de frappe offensive retrouvée - 16 essais, soit une moyenne de plus de 5 par match! - et partage avec Toulouse et La Rochelle la tête du championnat. Avec un match de moins que le grand rival occitan, battu par Lyon sans ses sept internationaux retenus par le XV de France.

- En retrait des Bleus -

Clermont n'a plus ce problème: comme en février, aucun de ses joueurs n'a été appelé chez les Bleus, l'ailier Damian Penaud étant actuellement blessé. Si Azéma "préfère avoir des internationaux car cela crée de l'émulation dans un groupe de joueurs", l'entraîneur ne voit rien de définitif dans cette période de moindre exposition. "Au sein de notre club, il y a des garçons qui sont en train de se construire pour être à leur tour de futurs internationaux. Ce sont eux qui ont les clés en main pour élever leur niveau de jeu en club et pouvoir être sélectionnables dans le futur."

À l'image de l'arrière Cheikh Tiberghien ou du pilier droit Sipili Falatea, régulièrement utilisés depuis le début de saison, de nouvelles têtes ont fait leur apparition au sein du groupe professionnel. Et si certains internationaux pour l'instant laissés de côté, comme les troisième ligne Arthur Iturria (26 ans) ou Judicaël Cancoriet (24), n'ont pas dit leur dernier mot, ce recul est pour l'heure une aubaine pour Azéma, qui dispose jusqu'à la prochaine liste du XV de France de toutes ses forces vives pour traverser novembre.

Un automne qui s'annonce sinistre avec le reconfinement annoncé mercredi. "Nous avons la chance de pouvoir continuer de faire notre métier", positivait jeudi Sébastien Bézy avant le déplacement à huis clos à Brive. "A nous de mettre de l'envie et de faire tout ce que nous pouvons pour apporter un peu de bonheur à nos supporters."

- Bézy, nouveau patron -

Recrue phare de l'intersaison en compagnie de l'ailier japonais Kotaro Matsushima, auteur de ses deux premiers essais face à Pau (50-29), Bézy s'y emploie: déjà 3 essais en 5 matches pour le demi de mêlée, venu compenser le départ de l'Ecossais Greig Laidlaw et concurrencer l'éternel Morgan Parra, au club depuis 2009.

Touché par le Covid-19 ces dernières semaines, le capitaine Parra a laissé son jeune rival occuper le terrain dans ce début de championnat, et la greffe avec le N.10 Camille Lopez a bien pris. "Les deux hommes se sont rapidement trouvés", se félicite Azéma. "Sébastien apporte sa fraîcheur dans notre groupe, mais il a lui aussi l'âme d'un leader et représente une vraie alternative à Morgan."

Avec l'ex-Toulousain, Clermont dispose sur le terrain d'un nouveau patron pour assurer la transition entre une équipe vieillissante - avec une quinzaine de trentenaires - et la nouvelle génération. Et dans les coulisses, un nouveau patron est attendu: Jean-Michel Guillon, 61 ans, issu comme son prédécesseur du sérail Michelin, et qui prendra ses fonction de président une fois retraité, début novembre, du géant du pneumatique dont il est cadre.

© 2020 AFP