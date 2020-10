Six nations: la France bat l'Irlande, l'Angleterre sacrée

Le Français Romain Ntamack inscrit un essai contre l'Irlande, lors du Tournoi des six Nations, le 31 octobre 2020 au Stade de France

Saint-Denis (AFP)

Le XV de France a bouclé son Tournoi des six nations 2020 sur une victoire 35-27 devant l'Irlande, samedi, synonyme de deuxième place derrière l'Angleterre, sacrée pour la septième fois depuis 2000 et le passage à six nations.

Les Anglais, vice-champions du monde, terminent devant les Bleus à la différence de points, à la suite de leur succès contre l'Italie (34-5) et remportent leur premier titre depuis 2017.

