Tour d'Espagne: première pour Carthy à l'Angliru, Carapaz reprend les commandes

Alto de l'Angliru (Espagne) (AFP)

Le Britannique Hugh Carthy a dompté dimanche les redoutables pourcentages de l'Angliru pour s'adjuger la 12e étape du Tour d'Espagne, dont l'Equatorien Richard Carapaz a repris les rênes au détriment du Slovène Primoz Roglic.

En difficulté dans l'ascension finale, Roglic a finalement limité les dégâts en ne concédant qu'une dizaine de secondes à Carapaz. La prochaine étape, un contre-la-montre d'une trentaine de kilomètres mardi, après une journée de repos, pourrait lui permettre de repasser devant.

A l'issue des 109,4 km entre Pola de Laviana et le sommet des Asturies, Carthy a devancé de 16 secondes le Russe Aleksandr Vlasov (Astana) et l'Espagnol Enric Mas (Movistar).

Avant ce premier succès dans un grand tour, le Britannique, âgé de 26 ans, ne comptait qu'un succès de prestige, dans une étape du Tour de Suisse en 2019.

"C'est un rêve qui est devenu réalité. C'est difficile de mettre des mots dessus", s'est émerveillé le vainqueur au micro d'Eurosport.

Au classement général, Carapaz (Ineos, 4e dimanche) devance désormais Roglic (Jumbo-Visma, 5e) de 10 secondes, et Carthy monte sur le podium avec 22 secondes de retard sur le Slovène.

Carapaz n'aura pas abandonné bien longtemps la tunique de leader, puisqu'il en avait été dépossédé pour quelques centièmes vendredi, au terme de la 10e étape.

"C'était très difficile, il y a eu une sélection naturelle", a commenté l'Equatorien. Contrairement à Roglic, déjà triple vainqueur d'étape, Carapaz n'a pas encore levé les bras depuis le départ.

- Mas se dévoile, Carthy réplique -

Les quatre premiers du classement général se tiennent désormais en 35 secondes, l'Irlandais Dan Martin ayant chuté du podium au profit de Carthy.

Le grand perdant de la journée est l'Espagnol Marc Soler, qui a glissé de la 6e à la 19e place du classement général.

Dimanche, l'étape a été animée par le Français Guillaume Martin, qui a franchi en tête les quatre premières ascensions de la journée et consolidé son avance au classement de la montagne.

Avec ses deux derniers compagnons d'échappée, l'Italien Mattia Cattaneo et l'Espagnol Luis Leon Sanchez, le coureur de la Cofidis s'est fait reprendre dès les premiers hectomètres de l'ascension finale, le redoutable Angliru.

Après un début d'ascension maîtrisé par les coureurs de la Jumbo-Visma, Enric Mas a été le premier favori à se dévoiler en accélérant à trois kilomètres de l'arrivée. Carthy lui a répondu à 2 kilomètres de la ligne en lançant son offensive décisive, sur des pourcentages flirtant avec les 20%.

Quelques secondes plus tard, Roglic a commencé à perdre quelques mètres sur Carapaz et Martin avant de réagir pour finir à dix secondes du Sud-Américain Carapaz et 26 du vainqueur.

© 2020 AFP