"Baby Shark" devient la vidéo la plus vue sur YouTube

La chanson pour enfants "Baby Shark" et son air entêtant est devenue lundi la vidéo la plus regardée sur YouTube, avec plus de sept milliards de vues

La chanson pour enfants "Baby Shark" et son air entêtant est devenue lundi la vidéo la plus regardée sur YouTube, dépassant avec plus de sept milliards de vues le titre "Despacito".

Plaie des parents du monde entier, le morceau très répétitif produit en Corée du Sud est sorti du simple cadre enfantin pour devenir un phénomène viral mondial, des images colorées ajoutant à l'impact d'une mélodie et de paroles accrocheuses.

"Baby Shark Dance", la version en anglais de la chanson, a dépassé les sept milliards de vues sur YouTube lundi à 04h00 GMT, détrônant "Despacito", le single de Luis Fonsi et Daddy Yankee.

A la base, la chanson qui a été mise sur YouTube en juin 2016 est le remix d'une chanson américaine par la société de production Pinkfong, basée à Séoul.

Son succès sur YouTube a été suivi d'un triomphe dans les classements musicaux, le morceau atteignant en janvier 2019 la 32ème place du Billboard Hot 100.

Deux des quatre dernières chansons ayant eu le record du nombre de vues sur YouTube sont désormais sud-coréennes. Avant "Baby Shark Dance", le rappeur psy avait également affolé les compteurs avec "Gangnam Style" qui avait été en tête du nombre de vues pendant trois ans avant d'être détrôné par "See You Again" de Wiz Khalifa.

