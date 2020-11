MotoGP: Points retirés à Yamaha au championnat pour infraction au règlement

Publicité Lire la suite

Valence (Espagne) (AFP)

Yamaha s'est vu retirer un total de 50 points au championnat du monde des constructeurs MotoGP pour infraction au règlement moteur mais cette sanction est sans effet sur le classement des pilotes, a annoncé vendredi la Fédération internationale de motocyclisme (FIM).

Il est reproché au constructeur japonais de ne pas avoir demandé l'accord unanime de l'association des constructeurs (MSMA) avant d'opérer des changements techniques, comme l'exige le règlement.

Outre les 50 points retirés à Yamaha au classement des constructeurs, l'écurie d'usine en perd 20 et l'écurie satellite SRT 37. Cela reste toutefois sans effet sur ceux obtenus par les pilotes de l'écurie d'usine Maverick Vinales et Valentino Rossi et sur ceux de SRT Fabio Quartararo et Franco Morbidelli.

Le classement des constructeurs s'en retrouve modifié car Yamaha chute de la première à la troisième place derrière Ducati et Suzuki tandis qu'au classement des équipes, celle de l'usine Yamaha passe cinquième derrière KTM alors que SRT conserve la deuxième place derrière Suzuki mais avec un écart de 44 points au lieu de 7 avant la sanction.

La FIM n'a pas précisé quelle était la raison exacte de cette sanction mais l'infraction remonterait au début de la saison lors des premières courses disputées en juillet lorsque les Yamaha ont connu plusieurs casses moteurs.

Certains de ceux-ci auraient alors été envoyés au Japon pour y être démontés et examinés mais sans observer toutes les dispositions qui interdisent toute modification sur les moteurs en cours de championnat.

Il s'agit d'un nouveau coup dur pour Yamaha avant le Grand Prix d'Europe qui se court ce weekend à Valence car Valentino Rossi n'est pas certain d'y participer en raison de tests positifs au coronavirus. Le septuple champion du monde italien, et vétéran du plateau, a déjà dû rater les deux dernières courses pour cette même raison.

A trois manches de la fin du championnat, le Français Fabio Quartararo est 2e à 14 points de l'Espagnol Joan Mir (Suzuki), Maverick Vinales 3e (118 points), Franco Morbidelli 4e (112 points) et Valentino Rossi 15e (58 points).

© 2020 AFP