Après l'euphorie du vaccin, Wall Street termine en ordre dispersé

Le New York Stock Exchange (NYSE) à Manhattan (New York), le 4 novembre 2020

Publicité Lire la suite

New York (AFP)

Wall Street a terminé mardi en ordre dispersé, après son exubérance de la veille alimentée par l'annonce d'un vaccin prometteur contre le Covid-19, le marché continuant de privilégier les titres de l'économie traditionnelle aux dépens des actions technologiques.

L'indice vedette de la Bourse new-yorkaise, le Dow Jones, a gagné 0,90% à 29.420,92 points.

Le Nasdaq, où se concentrent les valeurs technologiques qui ont profité des restrictions de mobilité dues à la pandémie, a continué de faire les frais des arbitrages des investisseurs, cédant 1,37% à 11.553,86 points.

Le S&P 500, l'indice le plus représentatif du marché américain, est resté proche de l'équilibre, lâchant 0,14% à 3.545,53 points.

Au cours d'une séance d'échanges mitigée, les marchés ont réévalué "la poussée de la veille qui était due à des nouvelles positives sur le vaccin contre le Covid-19 de Pfizer et BioNTech", ont rappelé les analystes de Schwab.

Les laboratoires américains Pfizer (-1,40% en clôture) ont annoncé lundi qu'un vaccin développé avec l'allemand BioNTech (+7,60%) réduisait de 90% le risque de tomber malade du coronavirus.

"La rotation soudaine de lundi est restée en jeu mardi entre les actions de croissance", qui ont crû plus vite grâce à la pandémie notamment, "et les valeurs de nature cyclique" qui ont souffert de la conjoncture et sont à plus bas prix, ont expliqué ces analystes.

"La rotation du marché se poursuit", a aussi estimé Quincy Krosby de Prudential Financial. Selon elle, la baisse du Nasdaq est intervenue alors que "les noms technologiques étaient trop achetés, au point où l'on pouvait s'attendre à une certaine consolidation".

Ainsi le géant du commerce en ligne Amazon, par ailleurs accusé par la Commmission européenne d'enfreindre les lois de la concurrence, a cédé 3,46%.

Facebook a lâché 2,27%. Son fondateur Mark Zuckerberg a cédé pour plusieurs millions de dollars de ses actions, selon la SEC.

Microsoft, qui a mis en vente mardi sa nouvelle console Xbox Series, a perdu 3,38%.

Le titre de Zoom a chuté (-9,01%), la perspective d'un retour à la vie normale avec un vaccin faisant connaître une deuxième journée noire à la plateforme de vidéoconférence.

Le vendeur de vélos d'appartements interactifs Peloton a grimpé de 5,20% après la signature d'un partenariat avec Beyoncé qui va permettre à ses abonnés de pédaler aux musiques de la chanteuse.

© 2020 AFP