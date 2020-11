Coupe d'automne des nations: l'Irlande bat le pays de Galles en ouverture (32-9)

Publicité Lire la suite

Dublin (AFP)

L'Irlande a battu le pays de Galles 32-9 vendredi à Dublin en ouverture de la Coupe d'automne des nations, nouvelle compétition de rugby réunissant huit équipes, celles du Six Nations et deux invitées, les Fidji et la Géorgie.

Cette victoire inaugurale du XV du Trèfle a toutefois été ternie par la sortie du capitaine Johnny Sexton, qui fêtait sa 100e sélection, dès la 29e minute, visiblement touché aux ischio-jambiers.

Grâce notamment à deux essais de Roux et Lowe, les Irlandais renouent avec le succès après leur défaite à Paris fin octobre (35-27) qui avait mis fin à leurs espoirs de remporter le Tournoi des Six nations. La série noire se poursuit en revanche pour les Gallois qui enchaînent une sixième défaite consécutive.

