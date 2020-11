Covid-19: Elon Musk contrôlé positif... et négatif aux tests antigéniques

Publicité Lire la suite

New York (AFP)

Elon Musk, le tumultueux patron de Tesla et de SpaceX, a annoncé jeudi avoir procédé à quatre tests antigéniques pour savoir s'il était atteint du Covid-19 et avoir reçu deux résultats positifs et deux négatifs.

"Il se passe quelque chose d'extrêmement bizarre", a-t-il écrit sur Twitter. "Ai été testé pour le Covid quatre fois aujourd'hui. Deux tests sont revenus négatifs, deux sont revenus positifs. Même machine, même test, même infirmière", a-t-il ajouté en précisant qu'ils s'agissait de tests antigéniques.

Cette forme de tests présente l'avantage de ne pas nécessiter d'analyse en laboratoire et de donner un résultat en une quinzaine de minutes.

Mais les tests antigéniques sont moins précis que les tests de diagnostic dits RT-PCR: les premiers repèrent les protéines du virus quand les seconds détectent son matériel génétique.

M. Musk explique sur son compte Twitter avoir ressenti les symptômes habituels d'un rhume - légers reniflements, toux et petite fièvre. Il prévoit de faire des tests RT-PCR auprès d'un autre laboratoire, dont les résultats devraient arriver "en environ 24 heures".

A un internaute qui se demandait si cela pouvait expliquer le pic de cas de Covid-19 actuellement observé aux Etats-Unis, le responsable a simplement répondu: "Si cela m'arrive, cela doit arriver à d'autres."

Connu pour ses déclarations tapageuses, M. Musk s'était fendu mi-mars d'un tweet affirmant: "en se basant sur les tendances actuelles, (on aura) probablement près de zéro nouveau cas aussi aux Etats-Unis d'ici fin avril".

Il s'était par la suite plusieurs fois prononcé au printemps contre les mesures destinées à limiter la pandémie, allant jusqu'à qualifier de "fasciste" le confinement qui avait conduit à la fermeture temporaire de son usine en Californie.

Sa société spatiale, SpaceX, lancera samedi depuis la Floride quatre astronautes vers la Station spatiale internationale.

M. Musk était présent dans la salle de contrôle lors du lancement inaugural de deux astronautes par SpaceX en mai, mais le chef de la Nasa a souligné vendredi que le protocole sanitaire excluait la présence de toute personne testée positive au centre spatial Kennedy.

"Notre politique stipule que cette personne doit entrer en quarantaine ou s'isoler. Nous prévoyons donc que ce sera le cas, et nous attendons de SpaceX qu'ils retracent les cas contacts de façon appropriée", a déclaré Jim Bridenstine, l'administrateur de l'agence spatiale, lors d'une conférence de presse.

Les astronautes sont en quarantaine depuis le 31 octobre, et le chef de la Nasa n'a pas voulu prédire s'il y avait un risque de reporter le lancement si d'éventuels cas contacts étaient identifiés.

© 2020 AFP