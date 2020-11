Basket: première défaite pour Boulogne et Dijon, Bourg-en-Bresse leader

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Monaco a mis fin à l'invincibilité de Dijon cette saison en Championnat de France Elite en s'imposant samedi soir à domicile 70-62, alors que Bourg-en-Bresse a enchaîné une nouvelle victoire sur le parquet de Boulogne-Levallois.

Menés lors du premier quart-temps de ce match avancé de la 30e journée, les Monégasques ont inversé la tendance à la moitié du deuxième, leur permettant de rentrer aux vestiaires avec une avance de neuf points (38-29).

Les joueurs de Zvezdan Mitrovic ont ensuite déroulé, maîtrisant la seconde période de bout en bout, près d'un mois après leur dernier match disputé en Elite (victoire 90-60 contre Chalon sur Saône). Monaco est quatrième.

"On a commencé le match un peu lentement, on a su se ressaisir et mettre les tirs importants pour reprendre le contrôle du match", a commenté Marcos Knight au micro de Sport en France, auteur de 17 points, à égalité avec son coéquipier de la Roca Team Rob Gray.

Malgré les 19 points marqué par Jaron Johnson, meilleur marqueur de la rencontre, Dijon, invaincu lors de ses sept premières rencontres, perd son premier match cette saison, championnats de France et européen confondus.

La JDA pointe désormais à la 3e place, derrière le nouveau leader Bourg-en-Bresse et Boulogne-Levallois, autre choc joué samedi, comptant pour la 10e journée.

Les Burgiens se sont imposés (76-79) à Levallois, infligeant aux Franciliens également leur première défaite de la saison. Bourg-en-Bresse devient ainsi la seule équipe toujours invaincue, avec quatre victoires.

Séparé d'un seul point à la mi-temps de leurs adversaires, Boulogne-Levallois a perdu du terrain lors du troisième quart-temps, remportés 24-13 par Bourg-en-Bresse.

Les performances individuelles de l'Egyptien Assem Marei et du Français Maxime Ross (20 et 16 points) n'ont pas suffi pour enchaîner une sixième victoire en autant de matchs.

Tout le mois de novembre, seuls les matches télévisés, soit deux par week-end au minimum, sont joués. Toutes les autres rencontres sont reportées.

