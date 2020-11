F1: première pole surprise pour Stroll, Hamilton se place pour le titre

Publicité Lire la suite

Istanbul (AFP)

Le Canadien Lance Stroll (Racing Point), 22 ans, a surpris en décrochant samedi sa première pole position en F1 sur une piste mouillée au Grand Prix de Turquie, en passe d'offrir dimanche un 7e titre record à Lewis Hamilton.

Le Britannique de Mercedes, qui a une première occasion d'égaler l'Allemand Michael Schumacher, est en effet sixième devant son dernier rival pour le sacre, son équipier finlandais Valtteri Bottas, neuvième.

Hamilton aborde la 14e course sur 17 cette année, prévue dimanche à 13h10 locales (11h10 françaises) sur le circuit d'Istanbul Park, avec 85 points de plus que Bottas. Pour ceindre la couronne, il lui faut conserver 78 longueurs d'avance à son issue (26 par GP restant).

S'il veut l'en empêcher, le Finlandais devra remonter suffisamment pour marquer au moins huit points de plus que le Britannique. Or il ne l'a battu qu'à trois reprises cette saison.

Les qualifications se sont déroulées dans des conditions dantesques, la pluie interrompant leur première partie (Q1) pendant près de 45 minutes.

Resurfacée il y a quinze jours, la piste -- qui n'avait plus accueilli la F1 depuis 2011 -- s'avère en effet particulièrement glissante depuis le début des essais libres vendredi et la pluie a encore empiré la situation, réduisant également la visibilité.

Sur la grille de départ, Stroll s'alignera aux côtés du Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), qui faisait figure de favori après avoir dominé les essais.

La deuxième ligne revient au Mexicain Sergio Pérez (Racing Point) et au Thaïlandais Alexander Albon (Red Bull).

Les monoplaces roses ont fait la différence sur celles de la marque aux taureaux grâce à leur plus grande agilité chaussées de pneus intermédiaires, sur lesquels Verstappen a qualifié ses sensations d'"horribles".

La météo s'annonce un peu meilleure dimanche, avec tout de même une chance modérée d'averses légères et éparses avant et pendant la course, selon Météo-France pour la Fédération internationale de l'automobile (FIA).

© 2020 AFP