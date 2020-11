Le prochain marathon de Paris programmé le 17 octobre 2021 (ASO)

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Annulé cette année en raison de la pandémie de coronavirus, le prochain marathon de Paris aura lieu le 17 octobre 2021, a annoncé mardi Amaury Sport Organisation (ASO), la société organisatrice de l'épreuve.

Le semi-marathon de Paris, également victime du Covid-19 en 2020, se déroulera de son coté le 5 septembre 2021, a précisé ASO.

Deouis plusieurs années, ces deux courses étaient traditionnellement programmées au printemps dans la capitale française.

Les coureurs inscrits en 2020 pour le marathon de Paris "auront le choix entre participer à l'édition 2021, se faire rembourser ou se laisser le temps de la réflexion", a indiqué ASO.

L'ouverture officielle des inscriptions est prévue en mars pour une course qui attire environ 50.000 participants chaque année (49.155 en 2019) et arpente traditionnellement les lieux emblématiques de la capitale (départ sur les Champs-Élysées, Opéra, Bastille, Bois de Vincennes, Notre-Dame, Tour Eiffel, Bois de Boulogne).

La saison des marathons a été particulièrement perturbée en 2020 par le Covid-19 avec l'annulation de plusieurs rendez-vous incontournables du calendrier (New York, Berlin, Boston, Chicago). Parmi les épreuves les plus prestigieuses, seuls Londres et Tokyo ont maintenu leurs courses en les réservant toutefois aux coureurs d'élite.

