Bleues: Diacre juge "inacceptable" d'étaler les "querelles de personnes"

Paris (AFP)

"Il est inacceptable de donner en spectacle des querelles de personnes", a réagi jeudi Corinne Diacre après les critiques de sa capitaine Amandine Henry. "Le moment n'est pas venu" de solder les conflits chez les Bleues.

Les principaux points de la conférence de presse très attendue de la sélectionneuse de l'équipe de France féminine avant la fin des qualifications à l'Euro-2022.

. Discuter "les yeux dans les yeux"

"Nous avons besoin durant ce rassemblement capital d'une bonne attitude générale, de sérénité, d'ambition et de ne penser qu'à notre réussite collective. Bien évidemment, j'ai entendu les déclarations critiques de ces derniers temps. Mais le moment n'est pas venu aujourd'hui de régler ce problème alors que notre équipe nationale joue son avenir sur le terrain. Les problèmes, nous les règlerons les yeux dans les yeux, mais en aucun cas je n'utiliserai les médias comme intermédiaire. Toutes, nous avons à prouver que l'équipe de France peut gagner un titre. Ce que nous n'avons jamais fait. Mais nous avons ça en commun. Ce qui compte ici, c'est le destin de l'équipe nationale (...) Le discours que j'aurai auprès de mes joueuses sera leur discours. Donc j'ai un discours aujourd'hui face à vous et j'aurai un discours face à mes joueuses, et j'espère que celui-ci pourra rester entre quatre murs."

. Henry reste capitaine

"Vous l'avez vu, Amandine fait partie de la liste des 23 comme les autres joueuses. Effectivement, j'avais fait le choix sur le stage précédent de ne pas la convoquer. Tout le monde a pris ça comme un affront mais c'était une décision du moment (...) Aujourd'hui, elle fait partie des 23, j'espère qu'elle sera concentrée au même titre que les autres pour aller chercher cette qualification, c'est tout ce qui nous importe dans un premier temps (...) et dans un second temps nous règlerons ce que nous aurons à régler (...) Nous avons démarré les qualifications avec Amandine en tant que capitaine et ça ne changera pas sur le prochain rassemblement."

. Diacre ne fait "pas cas" de son avenir

"A la question +peut-elle tenir?+, la réponse est oui. Je veux rassurer tout le monde, je n'ai jamais été aussi motivée dans le cadre de ma fonction et de mes responsabilités pour aller chercher le seul objectif qui occupe mon esprit aujourd'hui, à savoir qualifier notre équipe nationale pour le prochain Championnat d'Europe (...) Très sincèrement, mon avenir personnel, je n'en fais pas cas. Je n'ai jamais mis ma position, mon poste en avant, et ce n'est pas aujourd'hui que je vais commencer à le faire."

. "Prête" à des "remises en question"

"Il est inacceptable de donner en spectacle des querelles de personnes. Nous devons faire preuve de dignité. Le président Le Graët l'a dit, il faut arrêter tout cela. Je vais arrêter avec tout ça, sans renier mes valeurs: l'exigence, le travail, l'état d'esprit, l'esprit de compétition, la combativité. S'il faut des remises en question, j'y suis prête."

. "Pas négliger" l'Autriche

"Je n'ai pas envie de négliger notre adversaire qui est l'Autriche (le 27 novembre à Guingamp en qualification à l'Euro-2022, ndlr), je vous rappelle que nous avons été tenues en échec chez elles il y a quelques semaines (0-0 en octobre, ndlr) donc, par respect pour cette équipe, et vous le savez très bien, dans le sport, dans le football encore plus, un match n'est jamais gagné d'avance. Donc vous m'excuserez, mais oui, je suis +focus+ sur le match contre l'Autriche, sachant que pour le moment nous ne sommes pas qualifiées pour le Championnat d'Europe, donc ça ne sert à rien de prévoir l'avenir tant que l'équipe de France n'est pas qualifiée pour le Championnat d'Europe."

Propos recueillis en visio-conférence de presse.

