GP moto du Portugal: Quartararo pour l'honneur ?

Portimao (Portugal) (AFP)

Dernière épreuve de la saison MotoGP, le Grand Prix du Portugal offre dimanche l'occasion au Français Fabio Quartararo d'effacer la déception d'avoir laissé échapper le titre mondial au profit de l'Espagnol Joan Mir, en terminant la saison comme il l'a commencée, sur une victoire.

"C'est dommage que nous ne puissions pas nous battre pour le championnat jusqu'à cette dernière manche, mais je veux surtout m'amuser pour cette ultime course de l'année et retrouver le bon ressenti et la vitesse perdus depuis le Grand Prix de France", à la mi-octobre, souligne le Niçois, tombé à la 5e place du championnat après une série de mauvais résultats.

Cela sera aussi sa dernière course pour l'écurie satellite Yamaha-SRT qui l'a amené en MotoGP, puisqu'il va rejoindre l'an prochain l'équipe d'usine Yamaha pour y remplacer Valentino Rossi.

Si Quartararo traverse une mauvaise passe, son équipier, l'Italo-Brésilien Franco Morbidelli, est lui en pleine forme.

Vainqueur du dernier Grand Prix de Valence, il est deuxième au championnat et a bien l'intention de défendre sa place de dauphin sur un circuit où le MotoGP vient pour la première fois, un mois à peine après la F1.

"Le circuit est très différent de la plupart des autres sur lesquels nous courons habituellement. C'est un peu comme des montagnes russes avec beaucoup de déclivités", souligne Morbidelli qui compte cette saison autant de victoires, trois, que Quartararo.

- Le triplé pour Suzuki? -

Morbidelli pilote une machine de l'an passé et elle se révèle bien meilleure en cette fin de saison que celle jouissant des derniers développements de l'usine confiée à Quartararo, Rossi et Maverick Vinales.

Tous trois se plaignent de la difficulté à la mettre au point pour lui faire exploiter au mieux ses pneumatiques.

Morbidelli devra cependant résister à Alex Rins, l'équipier de Mir chez Suzuki, à quatre points derrière lui. Un bon résultat lui permettrait non seulement de terminer 2e au classement final mais aussi d'offrir à la marque de Hamamatsu, avec Mir qui étrennera son titre de champion du monde, le "triplé" (championnat pilotes, constructeurs et équipes) alors que son dernier titre constructeur remonte à 1982.

Une couronne que se verrait bien remporter Ducati, à égalité de points avec Suzuki. Le dernier, et seul, titre constructeur de la marque italienne remonte à 2007.

- Quatre pour le titre en Moto2 -

Yamaha ne compte toutefois que 13 points de retard, malgré la pénalité de 50 points dont elle a écopé pour interventions non autorisées sur les moteurs de ses motos, et peut encore coiffer ses deux rivales au poteau.

La grande absente de cette lutte pour le titre constructeurs est Honda, huit fois couronnée ces dix dernières années (les deux autres titres revenant à Yamaha).

L'absence de son pilote vedette Marc Marquez, blessé lors de la première épreuve de la saison et absent des circuits depuis, l'a lourdement pénalisée et elle ne figure qu'à la 5e place du championnat.

KTM --deux fois gagnante cette saison pour la première fois depuis son arrivée en MotoGP-- ne peut plus prétendre au titre mais le Portugais Miguel Oliveira sera ce week-end sur ses terres et cherchera à rééditer son exploit du Grand Prix de Styrie.

Dans les autres catégories, la bataille pour le titre pilotes fait rage.

En Moto2, ils sont quatre à pouvoir encore y prétendre: trois Italiens --Enea Bastianini, Luca Marini et Marco Bezzecchi-- et un Britannique, Sam Lowes. Bastianini est le mieux placé, avec 14 points d'avance sur Lowes, mais Bezzecchi revient très fort alors que Lowes s'est blessé à la main lors de la dernière course.

En Moto3, ce sont trois pilotes qui se tiennent en 11 points, l'Espagnol Albert Arenas, actuellement en tête, le Japonais Ai Ogura et l'Italien Tony Arbolino, vainqueur du dernier Grand Prix de Valence.

© 2020 AFP