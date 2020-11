Coupe d'automne des nations: l'Angleterre domine l'Irlande et conforte sa première place

Publicité Lire la suite

Londres (AFP)

L'Angleterre s'est imposée à domicile sur l'Irlande (18-7), samedi à Twickenham pour le compte de la 2e journée de la Coupe d'automne des nations et a conforté sa première place dans le groupe A de cette compétition inédite.

Seul élément inexpérimenté présent au coup d'envoi côté anglais, le centre Ollie Lawrence, 21 ans, n'a pas dépareillé au milieu des briscards titularisés par Eddie Jones, qui ont brisé de très nombreuses offensives des hommes en vert, à l'image de ce plaquage salvateur de Henry Slade sur Chris Farrell à 12 minutes du terme.

Le XV à la rose s'est appuyé sur son pack pour progresser en début de rencontre.

A la réception d'une chandelle d'Owen Farrell, Jonny May a chipé le ballon à l'arrière irlandais Keenan pour aller inscrire le premier essai (5-0, 17e), que Farrell a ensuite échoué à transformer.

May, affublé d'une très belle moustache, a récidivé seulement trois minutes plus tard avec une action splendide: sur une touche irlandaise perdue dans le camp anglais, il joué au pied pour lui même et remonté quasiment tout le terrain pour aller aplatir, et cette fois, Farrell a facilement apporté deux points supplémentaires aux siens (12-0, 21e).

Ce 31e essai inscrit sous le maillot anglais depuis ses débuts en 2013 a permis à l'ailier de Gloucester, âgé de 30 ans, de devenir le 2e meilleur marqueur d'essais de l'histoire de sa sélection, à égalité avec Ben Cohen et Will Greenwood, à 18 essais du recordman Rory Underwood.

Les récents vainqueurs du Tournoi des six nations ont donc atteint la pause avec un avantage de douze points.

Farrell a ensuite ajouté six points à son compteur en se chargeant de deux pénalités (18-0, 52e).

La star des Saracens a ciblé à plusieurs reprises le demi de mêlée Jamison Gibson-Park et l'arrière Hugo Keenan, pas très heureux dans leur jeu au pied samedi.

L'Irlande a sauvé l'honneur grâce à un essai tardif de Jacob Stockdale à la 74e, mais elle a bien subi sa deuxième défaite de l'année en Angleterre après celle concédée en février dernier lors du Tournoi des six nations (24-12).

Samedi prochain, les Anglais se rendront au pays de Galles, dominé chez les Irlandais lors de la première journée (32-9), tandis que l'Irlande recevra dimanche la Géorgie, largement battue 40-0 par l'Angleterre en ouverture de la compétition.

© 2020 AFP