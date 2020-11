MLS: l'Impact de Henry et l'Inter de Matuidi éliminés en barrages des play-offs

Publicité Lire la suite

Los Angeles (AFP)

Blaise Matuidi, milieu de terrain de l'Inter Miami, et Thierry Henry, entraîneur de l'Impact Montréal, ne disputeront pas les play-offs du championnat nord-américain MLS, respectivement éliminés en barrages par le Nashville SC (3-0) et New England Revolution (2-1), vendredi.

A Foxborough (Massachusetts), c'est au bout des cinq minutes d'arrêts de jeu que l'espoir d'une qualification s'est envolé pour l'Impact, lorsque Gustavo Bou a ajusté une belle frappe à l'entrée de la surface, hors de portée du gardien Clément Diop, qui venait de sauver les siens à plusieurs reprises. Ce but victorieux est venu récompenser la domination totale de New England, durant le dernier quart d'heure.

Auparavant, l'équipe canadienne avait su égaliser par l'attaquant hondurien Romell Quioto, à la 61e minute, tandis que Carles Gil avait ouvert le score en première période (38e minute) pour la formation du Massachusetts, d'une belle volée.

"J'ai rien à dire sur l'envie de mon équipe, nous nous sommes battus jusqu'au bout (...) prendre un but comme ça à la dernière seconde, c'est vraiment difficile, mais New England était vraiment en train de pousser", a commenté Henry après le match, qui était privé pour ce match de plusieurs titulaires (Piette, Wanyama, Raitala).

"Je suis vraiment fier d'eux, après tout ce qu'ils ont traversé cette saison", a-t-il insisté, sûr que l'abnégation de ses joueurs s'accompagne de promesses pour la prochaine saison.

Mais avant, l'Impact aura un quart de finale retour de Ligue des champions Concacaf à jouer mi-décembre contre le club hondurien du CD Olimpia, qui avait remporté l'aller (2-1).

Dans le Tennessee, il n'y a en revanche pas eu de suspense entre les deux équipes qui ont intégré la MLS cette saison, tant Nashville a été supérieur à Miami, copropriété de David Beckham.

Le milieu de terrain offensif Randall Leal a ouvert le score à la 14e minute d'une superbe frappe lointaine sous la barre. Un but suivi d'un autre, dix minutes plus tard, inscrit sur penalty par Hany Mukhtar.

Impuissant offensivement, notamment en l'absence de dernière minute de Gonzalo Higuain qui a contracté le Covid-19, l'Inter n'a jamais pu refaire surface, malgré une meilleure seconde période. Et sous les yeux de Matuidi trop passif dans l'entre-jeu, le milieu adverse Dax McCarty a ponctué d'un tir précis une chevauchée pour parachever le score avant l'heure de jeu.

Au premier tour des play-offs, Nashville défiera Toronto, tandis que New England affrontera Philadelphie, tête de série N.1.

Programme du 1er tour des play-offs:

Conférence Est:

Samedi

. Orlando City SC - New York City FC

. Columbus Crew - New York Red Bulls

Mardi

. Toronto FC - Nashville SC

. Philadelphia Union - New England Revolution

Conférence Ouest:

Dimanche

. Sporting Kansas City - San Jose Earthquakes

. Minnesota United - Colorado Rapids

. Portland Timbers - FC Dallas

Mardi

. Seattle Sounders - Los Angeles FC

© 2020 AFP