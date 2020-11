Une tournée du violoncelliste Gautier Capuçon en soutien aux jeunes musiciens

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Le violoncelliste Gautier Capuçon a annoncé lundi qu'il entreprendrait une tournée à l'été aux côtés de six jeunes musiciens sélectionnés sur concours, une initiative qu'il souhaite en soutien aux talents fragilisés par la crise sanitaire.

Cette tournée de concerts gratuits, financée par la Société Générale, se tiendra du 15 juillet au 4 août dans 12 villes françaises.

Il s'agit de la deuxième édition d'"Un été en France"; lors de la première édition tenue cette année, M. Capuçon, un violoncelliste de renommée internationale, avait renoncé à ses cachets après une polémique sur les montants demandés, au moment où le monde de la musique et de la culture est durement frappé par l'épidémie du Covid-19.

Le frère du violoniste Renaud Capuçon sera accompagné, outre des jeunes musiciens, des pianistes Jérôme Ducros et Samuel Parent.

"Alors que nous sommes de nouveau confinés, je ne peux envisager une nouvelle tournée sans y associer ceux qui souffrent le plus de cette situation: les jeunes musiciens pour qui l’avenir est si incertain", a affirmé M. Capuçon à l'AFP.

"La jeune génération d’artistes aura beaucoup plus du mal à mettre le pied à l’étrier", a-t-il ajouté.

Un appel à candidatures national est lancé en vue d'un concours qui se déroulera les 1er et 2 mars et au terme duquel six lauréats seront sélectionnés.

Le violoncelliste souhaite que cette tournée soit un tremplin pour les jeunes talents mais aussi une manière de diffuser la musique classique.

Lors de la première édition, "j’ai été extrêmement touché de jouer pour le public qui, pour nombre d’entre eux, a découvert la musique classique à cette occasion".

Interrogé sur la gratuité des concerts et du streaming de la musique qui a explosé depuis la crise, il a estimé qu'un concert gratuit "dans un cadre exceptionnel est un incroyable moyen de diffuser la musique à des publics parfois éloignés de la culture".

"C’est d’ailleurs grâce à ce type de concerts que j’ai moi-même découvert, enfant, la musique classique", a-t-il ajouté.

En revanche, alors que "les plateformes de streaming sont aujourd'hui incontournables", "il faut un modèle économique permettant la juste rémunération des artistes", souligne-t-il.

Gautier Capuçon jouera également au cours de cette tournée avec des enfants issus de l’association "Orchestre à l’École", dont il est l'ambassadeur.

© 2020 AFP