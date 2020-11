Trophée Jules Verne: deux bateaux dans la course, Cammas/Caudrelier et Coville

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Deux bateaux géants capables de voler, celui piloté par Thomas Coville (Sodebo Ultim 3) et celui du tandem Franck Cammas/Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild) doivent partir dans la nuit de mardi à mercredi en quête du Trophée Jules Verne, le record du tour du monde en équipage et sans escale.

Les deux maxi-trimarans, d'une trentaine de mètres de long chacun, entendent couper la ligne au large d'Ouessant (Finistère) pour aller chercher les 40 jours et 23 heures de Francis Joyon et ses 5 hommes d'équipage établis en janvier 2017 (Idec Sport), soit le record absolu autour de la planète.

Les deux équipes, qui se sont préparées pendant de longues semaines à cette tentative, étaient en phase d'attente d'une fenêtre météo très favorable.

Coville a été le premier à surprendre en annonçant ses intentions mardi après-midi, juste quelques heures avant de quitter sa base de Lorient avec 7 membres d'équipage (François Duguet, Sam Goodchild, Corentin Horeau, Martin Keruzoré, François Morvan, Thomas Rouxel, Matthieu Vandame).

"On voulait pouvoir être opportuniste et prendre la fenêtre qui nous permettrait de décoller le plus vite possible, ce qu'on va faire ce soir (mardi)", a indiqué Coville.

En tout début de soirée, Cammas et Caudrelier ont décidé à leur tour de partir chercher le légendaire trophée avec 4 équipiers (Yann Riou, Erwan Israël, Morgan Lagravière et David Boileau). Lundi, ils s'étaient projetés sur un départ mardi soir avant de se raviser mardi matin pour privilégier un départ jeudi pour finalement revenir sur cette ouverture dans la nuit de mardi.

"Ce matin ça ne nous plaisait pas trop, on a temporisé et ça a évolué dans le bon sens pour ce soir (mardi) plutôt que pour jeudi", explique Caudrelier à l'AFP.

"Et malgré tout même si ce n'est pas une course, Sodebo est parti, ça nous donne une raison de plus d'y aller, on est en compétition sur ce record finalement. Tout ça a fait qu'on a changé d'avis ce soir (mardi)", a-t-il ajouté.

Les deux multicoques de dernière génération sont équipés de foils, des appendices latéraux qui permettent à la coque de sortir complètement de l'eau pour faire filer le bateau à très vive allure (50 nœuds soit plus de 90 km/h).

Coville et Cammas ont déjà des records à leur actif: Coville avait battu le record du tour du monde en solitaire en décembre 2016 (49 jours et 3 heures) et Cammas a été le premier navigateur à passer sous les 50 jours lors du Trophée Jules Verne en 2010 avec 9 équipiers (Groupama 3) en 48 jours 7 heures.

Pour battre le record établi par Joyon, il est impératif d'être à l'Equateur en 5 jours et en moins de 12 jours au cap de Bonne-Espérance, d'où l'importance de la fenêtre météo.

Le Trophée Jules Verne consiste à couper la ligne de départ définie par une ligne reliant le phare de Créac'h sur l'île d'Ouessant et le Phare du Cap Lizard, faire le tour du monde en laissant à bâbord le Cap de Bonne Espérance, le Cap Leeuwin et le Cap Horn et recouper la ligne au large d'Ouessant en sens inverse.

