Face au Covid, la Scala de Milan dégaine un méga-show virtuel

Rome (AFP)

La Scala de Milan, fermée en raison de la pandémie, a présenté mercredi la soirée exceptionnelle qu'elle organisera le 7 décembre avec des stars comme Placido Domingo et Roberto Alagna, sans public mais qui sera retransmise à la télévision.

Lors d'une conférence de presse, la direction du plus célèbre opéra d'Italie a dévoilé "A riveder le stelle" ("Pour revoir les étoiles"), "la soirée de musique et de danse avec laquelle la Scala, en dépit de la fermeture des théâtres et de la prolongation de la crise sanitaire, confirme sa soirée de la saint Ambroise" du 7 décembre, date traditionnelle du lancement de sa saison et l'un des plus grands événements culturels de la péninsule.

"Le 7 décembre, 24 des plus grandes voix de notre époque seront à Milan pour témoigner de leur solidarité avec un théâtre qui plus encore que les autres a été affecté par la pandémie", a annoncé la Scala dans un communiqué, rappelant que la seconde vague du Covid avait conduit à l'annulation de tous ses spectacles prévus depuis septembre.

"Il s'agira d'une soirée d'espérance et de détermination au cours de laquelle la Scala et la Rai (la télévision publique italienne) feront entrer dans les maisons des Italiens (mais aussi en France et Allemagne grâce un accord avec la chaîne Arte, et dans de nombreux autres pays) les valeurs de l'opéra et de la danse à travers leurs interprètes les plus prestigieux".

Outre Alagna et Domingo, seront présents entre autres les chanteurs Ildar Abdrazakov, Carlos Álvarez, Piotr Beczala, Benjamin Bernheim, Eleonora Buratto, Marianne Crebassa, Rosa Feola, Francesco Meli ou Camilla Nylund, entre autres.

A la partie ballet, dirigée par Michele Gamba, participeront le danseur-étoile Roberto Bolle, mais aussi les premiers danseurs Martina Arduino, Claudio Coviello, Nicoletta Manni et Virna Toppi.

Au programme de cette soirée exceptionnelle: des extraits d'opéras de Giuseppe Verdi, Gaetano Donizetti, Giacomo Puccini, Georges Bizet, Jules Masenet, Richard Wagner et Gioachino Rossini, ainsi que des musiques de ballet de Tchaïkovsky, Davide Dileo, Erick Satie et Giuseppe Verdi. Les choréographies sont de Manuel Legris, Rudolf Noureev et Massimiliano Volpini.

Les airs d'opéra et les spectacles de danse seront agrémentés de textes lus par des acteurs.

Pour ce spectacle exceptionnel sans public, l'orchestre prendra place au milieu du parterre, tandis que les artistes seront non seulement sur la scène principale mais aussi dans d'autres espaces du célèbre théâtre et de ses ateliers.

