Hand: Nantes retrouve la Ligue des champions avec un succès à Celje

Paris (AFP)

Après trois matches reportés consécutivement et après plus d'un mois sans jouer en Ligue des champions, les handballeurs de Nantes sont allés s'imposer en Slovénie contre Celje 31 à 25, mercredi soir pour le compte de la 8e journée.

Le "H" signe ainsi sa deuxième victoire de la saison en C1, après sa victoire à Kiel (35-27) fin septembre, et compte désormais quatre points en cinq matches. Les joueurs d'Alberto Entrerrios remontent à la 5e place d'un groupe extrêmement relevé qui comprend Barcelone, les Allemands de Kiel et les Hongrois de Veszprem.

Nantes a été fortement touché par la pandémie de Covid-19, avec plusieurs joueurs testés positifs en octobre et en novembre, obligeant à plusieurs reports en Ligue des champions et dans le Championnat de France.

Mercredi, après une première période dominée mais sans faire d'écart (13-11, 30e), les coéquipiers de Rock Feliho ont idéalement débuté la seconde période avec un 7-1 (20-12, 37e), sous l'impulsion de remontées de balle rapides en contre-attaque facilitées par une défense solide.

L'arrière droit serbe Milan Milic a terminé la rencontre avec sept buts, un de plus que le demi-centre slovène du "H", Rok Ovnicek. Dans les buts, le Danois Emil Nielsen a joué toute la rencontre et effectué 13 arrêts (38%).

Cette victoire en Slovénie donne un peu d'air aux Nantais dans la course à la qualification pour la suite de la compétition: ils doivent finir dans les six premiers et s'éloignent ainsi de Celje (deux points, sept matches disputés), concurrent direct pour la dernière place qualificative.

Les deux premières places, synonymes de ticket direct pour les quarts de finale, semblent loin pour Nantes: Barcelone compte 12 points en six matches et Veszprem 11 en sept matches.

